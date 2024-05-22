CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках ИТ в госсекторе Искусственный интеллект
|

Андрей Белевцев и Глеб Никитин подписали меморандум о внедрении искусственного интеллекта на портал «Госуслуги» в Нижегородской области

Правительство Нижегородской области и Сбербанк подписали меморандум о развитии технологий искусственного интеллекта в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Документ подписали председатель правительства, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

Цель соглашения – внедрение передовых ИИ-технологий Сбербанка в государственные сервисы для повышения качества обслуживания жителей региона.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Передовые ИИ-решения, такие как, например, GigaChat и Kandinsky, все активнее применяются в различных отраслях экономики и социальной сферы для повышения качества жизни людей. Уверен, что ИИ-технологии Сбера повысят удовлетворенность пользователей портала «Госуслуги» Нижегородской области и увеличат скорость получения ими справочной информации».

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области: «Усовершенствование работы портала «Госуслуги» и развитие систем на базе искусственного интеллекта одни из ключевых задач нацпроекта «Цифровая экономика». Подписанный меморандум позволит создать уникальный сервис региона для пользователей с современным онлайн-помощником, который будет использовать большие языковые модели для генерации ответов на вопросы и обращения граждан. Есть планы по другим совместным проектам в научно-исследовательской, инновационной сферах, предполагающим создание передовых технологий и сервисов, которые могут быть использованы на территории Нижегородской области».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Число вакансий в ИТ и телекоме в Москве за год выросло на 21%

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

ПСБ запустил новую схему оплаты счета и чаевых

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Газпромбанк переведет ИТ-инфраструктуру на решения виртуализации «Базис»

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Умная одежда для летних занятий спортом: выбор ZOOM

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще