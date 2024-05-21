CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках Поддержка ИТ-отрасли
|

Лимит по ИТ-ипотеке в Сбербанке в регионах-миллионниках вырос с 18 до 30 млн рублей

С 21 мая 2024 г. клиенты Сбербанка смогут взять льготную ИТ-ипотеку на «Домклик» с повышенным лимитом. В регионах-миллионниках новый лимит составит 30 млн руб., в остальных населенных пунктах — 15 млн. При этом базовые лимиты по ИТ-ипотеке, утвержденные Правительством России, — 18 млн и 9 млн руб. соответственно. По программе можно приобрести жилье в новостройках. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка: «Тысячи российских ИТ-специалистов теперь смогут взять в ипотеку более просторное и комфортное жилье на еще более выгодных условиях. И все благодаря новым лимитам: сумма в пределах базового лимита будет оформлена по льготной ставке 5%, а сумма свыше — по рыночной. В результате средневзвешенная ставка по программе выйдет в диапазоне от 6%».

***

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

«Домклик» от Сбербанка — сервис недвижимости. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты между покупателем и продавцом. Сервис посещает более 13 млн пользователей ежемесячно. В базе «Домклик» содержится более 2 млн объявлений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Число вакансий в ИТ и телекоме в Москве за год выросло на 21%

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

ПСБ запустил новую схему оплаты счета и чаевых

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Газпромбанк переведет ИТ-инфраструктуру на решения виртуализации «Базис»

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще