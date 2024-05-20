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«МТС Банк» сделал бесплатными внутренние переводы со счета ИП на свой счет карты физлица

ПАО «МТС-Банк» сообщает об отмене комиссии на внутренние переводы до 3 млн руб. со счета индивидуального предпринимателя (ИП) на собственный счет карты физического лица в рамках программ обслуживания «Точный», «Выгодный» и «Стабильный». Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Теперь предприниматели могут бесплатно переводить средства, полученные от своей деятельности и оставшиеся после уплаты необходимых налогов и взносов, на свою карту в МТС Банке и использовать их на личные нужды. Ежемесячный лимит на такие переводы составляет 3 млн руб.

«Наше внутреннее исследование показало, что для многих клиентов-предпринимателей очень важным фактором при выборе банка для обслуживания является наличие минимальной комиссии или ее отсутствие на переводы денег со счета ИП на свой счет физлица. Особенно высок спрос на такие переводы в сегментах продавцов маркетплейсов и в сфере общественного питания. «МТС Банк» решил поддержать таких клиентов и предоставил возможность пользоваться заработанными деньгами как физлицо без дополнительных затрат, когда ранее комиссия доходила до 10%», – отметила вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса «МТС Банка» Надежда Панчурина.

Подать заявку на открытие счета для ИП с бесплатными переводами на карту можно на сайте «МТС Банка».

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МТС Банк (ПАО «МТС-Банк») – цифровой коммерческий банк с более чем 30-летней историей, оказывает услуги частным лицам и компаниям.

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