«СберСтрахование» объединила защиту от кибератак и экорисков в одном полисе

«СберСтрахование» запустила новый продукт Cyber ESG, который объединяет в себе актуальные виды защиты — киберстрахование и страхование экологической ответственности, если инцидент произошел в результате кибератаки. Продукт соответствует принципам ESG и устойчивого развития Сбера. Застраховаться может любая компания, а предприятия с подтвержденным ESG-рейтингом получат льготный тариф со скидкой 25%. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Клиент может выбрать наиболее подходящий вариант программы. Максимальное покрытие включает выплаты в случае утраты информационных систем и имущества, причинения вреда третьим лицам и окружающей среде, а также компенсацию расходов, связанных с утечкой данных. Также возможны варианты с компенсацией расходов только в результате утечки данных или покрытие всех остальных рисков (кроме утечки данных).

Страховая сумма в зависимости от выбранного пакета — от одного до 20 млн руб. Компаниям, которые претендуют на льготный тариф, нужно предоставить документы, подтверждающие ESG-рейтинг. Также страховой полис можно будет разместить на своём сайте: это подтвердит, что организация не на словах, а на деле следует принципам устойчивого развития.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Мы видим, что на фоне дискуссий о введении обязательного киберстрахования интерес рынка к соответствующим полисам растет. Такие программы актуальны для бизнеса любой отрасли и любого размера: почти все операции сегодня перешли из бумажного формата в цифровой, и могут стать целью злоумышленников. Более того, с развитием технологичных производств, природа может пострадать не только из-за физических повреждений инфраструктуры, но и из-за хакерских атак. Перехват контроля над оборудованием предприятий может привести к сбоям и, как следствие, выбросам опасных веществ в окружающую среду. Именно для поддержки бизнеса в подобных ситуациях мы разработали полис Cyber ESG, который объединил достоинства классических программ защиты от киберрисков и страхования экологической ответственности. Помимо ущерба от традиционных киберугроз, он поможет компании компенсировать вред окружающей среде, в том числе, провести рекультивацию почвы или высадку растений. Мы рассчитываем, что новая программа будет высоко оценена компаниями, которые активно следуют ESG повестке, и мы готовы поощрять их ответственный подход к работе льготным тарифом».

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ООО СК «Сбербанк страхование» («СберСтрахование») — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2023 г. составил 64,7 млрд руб. (по данным управленческой отчетности).

ООО «Страховой брокер Сбербанка» («Сбер Страховой брокер») — дочерняя компания Сбербанка. Входит в блок «Управление благосостоянием». Помогает бизнесу выбрать оптимальную и надежную страховую защиту и урегулировать требования по страховым выплатам.