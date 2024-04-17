ВТБ Мои Инвестиции: большинство россиян доверяют цифровым инвестиционным советникам

83% россиян считают, что инвестиционные сервисы помогают получить доход, следует из исследования, проведенного брокером «ВТБ Мои Инвестиции» к конференции Data Fusion-2024. Прислушаться к советам робота-советника готовы 44%. При этом 17% хотят, чтобы в будущем цифровой помощник принимал все решения за инвестора.

Согласно результатам опроса, половина россиян уверены, что цифровые технологии упрощают процесс совершения сделок (на Урале – 60%). Около трети считают, что они помогают достичь финансовых целей (36%), а также сэкономить время (35%). 15% опрошенных думают, что цифровой помощник нужен для поддержки при принятии инвестиционных решений. При этом не видят смысла использовать цифровые технологии в инвестициях только 6% опрошенных (в ЮФО всего 2%).

Исследование показало, что подавляющее большинство респондентов (83%) верят в то, что инвестиционные сервисы помогают получить доход. Из них 18% в этом не сомневаются (больше всего в ЮФО – 23% и в Москве – 21%), а 65% надеются на такую возможность (в Сибири – 70%).

При этом прислушаться к советам цифрового инвестиционного помощника готовы 44% (лидеры – Москва и Московская область, ЦФО, ЮФО, Сибирь). Из них 6% уже инвестируют с помощью робота (больше всего в Москве – 9%), а 38% собираются подключить услугу. 16% готовы доверить финансы только человеку, а еще столько же считают правильным полагаться только на себя.

Рассуждая о будущем, треть опрошенных отметили, что хотели бы, чтобы цифровой консультант напоминал о важных событиях рынка (в ЮФО – 40%). 29% респондентов ждут, когда он будет отвечать на все интересующие финансовые вопросы. Еще 22% готовы «учиться» у робота и хотят, чтобы он стал их наставником в инвестициях. При этом 17% рассчитывают, что в будущем цифровой помощник будет принимать все решения за инвестора.

«Результаты опроса показывают, что доверие к цифровым инвестиционным советникам растет. Все больше людей относятся к ним как к надежным консультантам, которые помогают сформировать портфель, заработать и при этом сэкономить время. Это значит, что совсем скоро число инвесторов, обратившихся за помощью к цифровым технологиям, заметно вырастет. Такую динамику мы уже видим на примере своих клиентов: только с начала года объем портфеля робота-советника ВТБ вырос на 28%», – отметил инвестиционный консультант брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Дмитрий Бобровский.

* Опрос проведен брокером «ВТБ Мои Инвестиции» и банком «Открытие» 29 марта-01 апреля 2024 года среди 1497 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.