ВТБ и Т1 подвели итоги соревнования Data Fusion Contest 2024

Банк ВТБ и холдинг Т1 подвели итоги четвертого ежегодного соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest 2024. Участникам было предложено попробовать свои силы в двух задачах: «Геоаналитика» и «Модели оттока», а также публично продемонстрировать свое решение в рамках специальной номинации Companion. Организаторы получили почти 7 тысяч решений от участников из 33 стран.

Конкурс является частью масштабного проекта банка ВТБ Data Fusion, в который также входит международная конференция и общероссийская кросс-отраслевая премия в области технологий работы с данными и искусственным интеллектом. В этом году за призовой фонд соревнований в 2 млн рублей боролось 1558 участников из 186 городов.. Участники продемонстрировали свои навыки, решая задачи — по геоаналитике и моделям оттока.

«Геоаналитика» предполагала решение задачи по прогнозированию поведения клиентов банка. На основе синтетических транзакционных данных пользователей, необходимо было рассчитать вероятность использования того или иного банкомата. Задача «Модели оттока» была построена на прогнозировании поведения пользователей на основе синтетических данных об их транзакциях. Участникам предлагалось спрогнозировать вероятность снижения пользовательской активности. Задача по моделям оттока набрала 4979 решений и вошла в Топ-3 рейтинга по количеству решений в рамках популярной среди data science-специалистов платформы ODS.

Участвовать можно было в обеих задачах, или же сфокусироваться на решении какой-то одной, самостоятельно или командой. Лучшими в решении задачи по «Моделям оттока» стали: Дмитрий Кожемяко, Иван Черных, команда Sber AI Lab и Кирилл Кривошеев. В «Геоаналитике» призовые места достались Никите Трифонову и Антону Карасеву. Самые интересные публичные решения представили Иван Александров, Влад Самаров и Ростислав Илык. А Андрей Кузнецов стал лучшим в решении задачи по геоаналитике, а также победил в специальной номинации — Companion.

«Мы в четвертый раз проводим соревнование Data Fusion Contest и видим, что с каждым годом интерес к этой теме растет. Увеличивается количество заявок, совершенствуются профессиональные навыки участников. С кем-то мы встречаемся первый раз, другие являются постоянными участниками и с каждым годом улучшают свои результаты. Такие соревнования позволяют выявлять выдающихся специалистов в области data science. Это эффективный инструмент поиска таланов на технологическом рынке», — рассказал Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

«Работа с молодыми талантами и расширение будущего потенциала российского ИТ-сообщества – одна из важных задач для холдинга Т1. Мы видим, что новое поколение специалистов готово предлагать смелые решения, которые могут стать драйверами развития российской ИТ-отрасли. Соревнование Data Fusion Contest, организатором которого холдинг Т1 выступил впервые, способствует развитию талантливых специалистов, ориентированных на работу с инновациями и воплощение нестандартных идей», — прокомментировал Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга T1.

Полный лидерборд задач «Геоаналитика» и «Модели оттока» доступен по ссылкам: