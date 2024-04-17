ВТБ и Финтех Хаб Банка России подвели итоги образовательного проекта по ML

Финтех Хаб Банка России и банк ВТБ подвели итоги совместного образовательного проекта для студентов «Машинное обучение PRO». Проект был реализован в рамках долгосрочного стратегического партнерства в области финтеха. В этом году заявки на участие подали 1200 человек.

В рамках проекта внимание участников было сфокусировано на обработке финансовых новостей и документов с использованием генеративных нейросетей и моделей машинного обучения. В ходе обучения они освоили подходы к разработке цифровых продуктов, погрузились в обработку естественного языка, а также разработали прототипы актуальных для финансовых компаний сервисов. Кроме того, участники прокачали навык презентации проектов перед экспертами, получив обратную связь и рекомендации по доработке. В финале программы они представили свои проекты на конференции Data Fusion 2024.

Всего на проект зарегистрировалось 1200 человек.. Конкурс составил 24 человека на место. В рамках отбора участники прошли тестирование по основным инструментам машинного обучения. В итоге 50 ребят стали участниками проекта.

Проект состоял из двух модулей — теоретического и практического, и был предназначен для студентов профильных направлений российских вузов и ссузов. На теоретическом модуле ребята изучали основы NLP, языковые модели, специфику эффективной работы с LLM, MLOps и многое другое. А в практическом — работали над пятью кейсами под руководством опытных менторов из Банка России и банка ВТБ.

«Анализ и принятие решений в финансовой отрасли опирается на обработку и интерпретацию большого объема источников неструктурированной и структурированной информации. Поэтому машинное обучение стало неотъемлемой частью банковской сферы. Оно помогает улучшить эффективность, снизить риски и повысить качество обслуживания клиентов. Совместный проект Финтех Хаба Банка России и банка ВТБ позволяет внедрять современные технологии, обмениваться опытом при подготовке кадров и повышать квалификацию по направлениям финансовых технологий, data science и анализа данных в финтехе», — рассказал Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ.