Решение «Кворум» для хранения архивов электронных сообщений, полученных в рамках ЭДО с ФССП

Основанием для запуска ЭДО между Федеральной службой судебных приставов и кредитной организацией выступает Соглашение о порядке электронного документооборота (далее – Соглашение). Проект типового Соглашения размещен на сайте ФССП в разделе «Межведомственное взаимодействие». Пункт 3.3. раздела «III. Права и обязанности сторон» документа устанавливает, что стороны Соглашения должны «обеспечить сохранность архивов переданных и принятых сообщений в течение трех лет с момента завершения обработки (исполнения) Электронного документа и нести ответственность за их сохранность».

Архивы сообщений, передаваемые в рамках ЭДО, содержат наборы структурированных данных в формате xml. Очевидно, что объемы подобных файлов должны быть невелики, а их обработка и хранение не представляют сложности. Например, исполнение обязанности кредитных организаций по поддержке жизненного цикла работы с документами по указаниям ЦБ РФ № 2346-У и №3472-У выглядит куда более ресурсозатратной задачей.

На практике вопрос хранения архивов сообщений ФССП в течение 3-х лет решается не так однозначно:





Ежегодно кредитная организация обрабатывает до 200 и более миллионов запросов ФССП о наличии счетов. За три года скапливается объем до одного и более терабайта данных, которые необходимо хранить. Хранение данных архивов должно осуществляться в структурированном виде. Специфика банковской деятельности может потребовать обращения к уже исполненному запросу. Хранение активных и исполненных запросов в одной базе приводит к деградации производительности профильного ПО. Высокая скорость и интенсивность обмена электронными документами с ФССП также предъявляет существенные требования к производительности аппаратной инфраструктуры, обслуживающей процесс ЭДО. Подобное аппаратное обеспечение стоит дорого и его не целесообразно использовать для хранения уже обработанных запросов.





Для решения перечисленных проблем компания Кворум разработала ПО «Архив ФССП». Решение выступает дополнением к Адаптер «ФССП. Запросы и Постановления» и выполняет задачи хранения и обработки электронной документации, для которой ЭДО с ФССП был успешно завершен. Продукт обладает следующими особенностями реализации:





ПО «Архив ФССП» самостоятельно отслеживает, забирает и переносит в архивную базу данных все документы из Адаптера «ФССП. Запросы и Постановления», находящиеся на конечном статусе.

ПО «Архив ФССП» работает автономно от Адаптера «ФССП. Запросы и Постановления», может быть развернут на отдельном сервере, в т.ч. под ОС семейства Linux.

Адаптер «Архив ФССП» обладает полноценным пользовательским интерфейсом с возможностью просмотра, поиска и сортировки документов, обработанных в рамках ЭДО с ФССП.





В настоящий момент ПО «Архив ФССП» успешно функционирует в десятке кредитных организации России (в т.ч. в банках Топ-20).

ПО «Архив ФССП» реализован на базе Платформы «СМЭВ-Интегратор». Решение корректно функционирует в различных программных средах, легко интегрируется в системы кредитных организаций, поддерживает работу со всеми популярными браузерами, в том числе с российскими браузерами Яндекс Браузер, Атом. ПО работает на операционных системах семейства Windows Server и ОС Astra Linux, поддерживаются СУБД PostgreSQL, Postgres Pro (включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных), Oracle, MS SQL.

ПО «Архив ФССП» в составе Платформы «СМЭВ-Интегратор» включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под регистрационными номером 9033.