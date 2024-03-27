Клиенты НПФ «Будущее» все чаще переводят общение с фондом в онлайн

Клиенты НПФ «Будущее» активно осваивают цифровые площадки фонда, а также все больше предпочитают цифровую версию документов, нежели бумажную. В 2023 г. клиенты подали онлайн 95,5 тыс. заявлений и обращений, тогда как по итогам 2022 г. их насчитывалось 87 тыс. Рост спроса на дистанционные сервисы обусловлен расширением функционала личного кабинета клиента на сайте фонда и подключением дополнительных опций. Об этом CNews сообщили представители НПФ «Будущее».

Личный кабинет клиента был обновлен в июне 2023 г., в результате он стал более удобным для пользователя. Сегодня клиенты могут в своем персональном разделе подать заявление на назначение пенсионных выплат как по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), так и по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), подключить пенсионные продукты и отслеживать операции на личных счетах. Кроме того, сервисы фонда позволяют использовать возможности Системы быстрых платежей или «Яндекс Pay» для проведения регулярных платежей либо подключения автоплатежа.

С начала этого года у клиентов НПФ «Будущее» появилась еще и возможность оформить программу долгосрочных сбережений. В процессе оформления договора клиент может подать заявление о переводе своих пенсионных накоплений в рамках ОПС в программу долгосрочных сбережений.

Интересно, что клиенты-женщины оказались более активны в освоении цифровых сервисов, чем мужчины, и такая тенденция сохраняется уже несколько лет подряд. Например, в 2023 г. НПФ получил от женщин через дистанционные каналы в 1,5 раза больше обращений. При этом показатели активности не зависят от возрастных групп.