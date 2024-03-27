CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Делобанк запустил овердрафт-онлайн для бизнеса

Делобанк расширил линейку продуктов для предпринимателей и представляет овердрафт-онлайн – легкий кредитный продукт для малого и среднего бизнеса. Овердрафт поможет закрывать кассовые разрывы и проводить срочные платежи партнерам, когда на счете недостаточно денег.

Овердрафт подходит для действующего бизнеса с чистыми оборотами от 500 тыс. руб. в месяц. В частности, продукт можно оформить под обороты эквайринга. Лимит рассчитывается индивидуально, максимальная сумма составляет до 1 млн руб. Комиссия за подключение отсутствует, благодаря чему можно в среднем сэкономить до 30 тыс. руб. Проценты по овердрафту начисляются только в те дни, когда используются деньги, и составляют 0,2% в день.

Овердрафт подключается онлайн в интернет-банке. Для этого нужно подписать заявление-анкету и заявление-оферту. Проверка займет не более 5 минут, после чего откроется доступ к лимиту. Подтвержденный лимит действует 2 года. Брать деньги можно неограниченное количество раз, а возвращать – в течение месяца после каждого овердрафта. Задолженность погашается автоматически после каждого поступления денег на счет, благодаря чему можно не думать о графике платежей и не допустить просрочек.

«Наши клиенты пользуются овердрафтом, чтобы рассчитаться с поставщиками или арендодателями, если на расчетном счете не оказывается нужной суммы. Предприниматели говорят, что это позволяет им чувствовать себя более уверенно в меняющихся рыночных условиях, выполнять обязательства перед партнёрами и сохранять деловую репутацию», – отметила Ирина Кузьмина, директор Делобанка.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Samsung вводит новые санкции против россиян. Samsung Pay внезапно прекратила поддержку карт «Мир»

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

ЦБ введет три уровня доверия для финансовых организаций России

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы

Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году

Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента

Показать еще

Наука

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю
Показать еще