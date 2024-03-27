Делобанк запустил овердрафт-онлайн для бизнеса

Делобанк расширил линейку продуктов для предпринимателей и представляет овердрафт-онлайн – легкий кредитный продукт для малого и среднего бизнеса. Овердрафт поможет закрывать кассовые разрывы и проводить срочные платежи партнерам, когда на счете недостаточно денег.

Овердрафт подходит для действующего бизнеса с чистыми оборотами от 500 тыс. руб. в месяц. В частности, продукт можно оформить под обороты эквайринга. Лимит рассчитывается индивидуально, максимальная сумма составляет до 1 млн руб. Комиссия за подключение отсутствует, благодаря чему можно в среднем сэкономить до 30 тыс. руб. Проценты по овердрафту начисляются только в те дни, когда используются деньги, и составляют 0,2% в день.

Овердрафт подключается онлайн в интернет-банке. Для этого нужно подписать заявление-анкету и заявление-оферту. Проверка займет не более 5 минут, после чего откроется доступ к лимиту. Подтвержденный лимит действует 2 года. Брать деньги можно неограниченное количество раз, а возвращать – в течение месяца после каждого овердрафта. Задолженность погашается автоматически после каждого поступления денег на счет, благодаря чему можно не думать о графике платежей и не допустить просрочек.

«Наши клиенты пользуются овердрафтом, чтобы рассчитаться с поставщиками или арендодателями, если на расчетном счете не оказывается нужной суммы. Предприниматели говорят, что это позволяет им чувствовать себя более уверенно в меняющихся рыночных условиях, выполнять обязательства перед партнёрами и сохранять деловую репутацию», – отметила Ирина Кузьмина, директор Делобанка.