1,5 млн открыток к 8 марта создал миллион пользователей GigaChat от Сбербанка

В честь 8 марта 1 млн пользователей уже создал и отправил 1,5 млн поздравительных открыток с помощью нейросетевой модели GigaChat. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Для того чтобы отправить открытку, нужно зайти во «ВКонтакте» или Telegram-бот GigaChat. Для начала работы необходимо нажать команду «Новый диалог», а затем — кнопку «Создать открытку», далее — «8 марта», выбрать, кому поздравление и кто получатель «по цветочному гороскопу». Нейросеть Kandinsky сгенерирует изображение, а GigaChat напишет поздравление.

В соцсети «ВКонтакте» открытку можно отправить за раз до 10 друзьям и даже поделиться ей в других мессенджерах. У получателя открытки есть опция «Отправьте свое поздравление с помощью GigaChat», которая позволяет быстро сгенерировать открытку всем близким женщинам с помощью GigaChat. Пользователи также могут создать открытки своим близким на день рождения или сказать «люблю» без повода. Бот GigaChat доступен как в веб-версии соцсети, так и в мобильных приложениях «ВКонтакте» и «VK Мессенджер» для iOS и Android.

В веб-интерфейсе можно приступить к созданию открытки сразу, перейдя по прямой ссылке. Если же зайти на главную страницу web-интерфейса, пользователь увидит кнопку «Создайте открытку на 8 марта», которая запустит процесс.

GigaChat — нейросетевая модель от Сбербанка, которая умеет отвечать на вопросы, вести диалог на русском языке, писать код, рисовать картинку по запросу и др. Она бесплатно доступна всем пользователям через веб-версию, Telegram и «ВКонтакте» — достаточно просто начать диалог с GigaChat.

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