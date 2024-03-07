Комплексное решение Кворум для синхронной проверки паспортов с использованием СМЭВ4 и СМЭВ3

Идентификация клиентов, проверка и актуализация паспортных данных является неотъемлемой частью деятельности кредитной организации. Данные документа, удостоверяющего личность, необходимы организациям для выполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», оказания услуг компаниям и населению, реализации внутренних процессов. Единственные юридически значимые сервисы проверки паспортов реализованы в Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). При этом с 2023 года владелец данных (Министерство внутренних дел РФ) и Банк России настойчиво рекомендуют кредитным организациям использовать для проверок витрины СМЭВ4. Аналогичные виды сведений СМЭВ3 в настоящий момент работают медленно и нестабильно. В то время как витрины СМЭВ4 позволяют валидировать паспортные данные с высокой скоростью.

Сервис Кворум для синхронной проверки паспортов с использованием СМЭВ4 и СМЭВ3 (далее – Сервис) предлагает новый подход к задаче валидации паспортных данных. Продукт разворачивается на сервере организации и работает со всем массивом документов, удостоверяющих личность. Сервис самостоятельно, с заданной в настройках частотой, валидирует паспорта в СМЭВ и записывает результаты в свою базу. В качестве основного канала используются витрины СМЭВ4. При возникновении ошибок, нестабильной работе витрин или необходимости проведения большого числа проверок решение также обращается к видам сведений СМЭВ3.

Подобный подход позволяет реализовать синхронную проверку паспортов. Бизнес-системы кредитной организации направляют в Сервис запрос с данными валидируемого паспорта и максимально допустимым сроком давности последней проверки. Далее возможны два сценария:

для большинства обращений Сервис осуществляет валидацию на основании данных последней проверки и возвращает ответ в синхронном режиме;

для новых паспортов, а также, если срок последней проверки не соответствует требованиям бизнес-системы, запрос передается в СМЭВ. Каждому передаваемому в СМЭВ запросу можно присвоить приоритет отправки, каждая бизнес-система (бизнес-процесс) может присваивать запросу свой приоритет.

Помимо приема запросов от бизнес-систем Сервисе позволяет проводить проверки паспортов в ручном режиме, через пользовательский интерфейс.

По итогам тестирования ПО в нескольких розничных банках Топ-20 были выделены следующие преимущества продукта по сравнению со стандартными Адаптерами проверки ДУЛ через СМЭВ:

Сервис берет на себя роль единой точкой входа для всех бизнес-систем организации, реализующих проверку паспортов;

системы организации получают данные по ранее заведенным в Сервис паспортам оперативно и без направления обращения в СМЭВ;

сведения об изменении данных ДУЛ клиента поступают в кредитную организацию автоматически, в виде уведомлений;

обращения в СМЭВ для проверки данных клиентов идут с постоянным темпом в режиме 24*7, что позволяет достичь максимальной производительности работы канал СМЭВ (до 10 проверок в секунду).

Сервис Кворум для синхронной проверки паспортов с использованием СМЭВ4 и СМЭВ3 реализован на базе Платформы «СМЭВ-Интегратор». В составе Платформы он корректно функционирует в различных программных средах, легко интегрируется в системы кредитных организаций, поддерживает работу со всеми популярными браузерами, в том числе с российскими браузерами Яндекс Браузер, Атом. Решение функционирует в различных программных средах, работает на операционных системах семейства Windows Server и ОС Astra Linux, поддерживаются СУБД PostgreSQL, Postgres Pro (включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных), Oracle, MS SQL

Решение Кворум для синхронной проверки паспортов с использованием СМЭВ4 и СМЭВ3 в составе Платформы «СМЭВ-Интегратор» включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под регистрационными номером 9033.