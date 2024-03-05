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Первый клиент «Точки», пострадавший из-за ситуации с «Киви», получил выплату от компании

АО «Точка» перечислило выплату первому своему клиенту, который обслуживался в филиале «Точка Банка Киви», и чей счет оказался замороженным после отзыва лицензии у «Киви». Первым предприятием, получившим выплату, стала московская компания, специализирующаяся на оптовой продаже фармацевтической продукции. «Точка» перечислила на ее счет в банке «Точка» более 7,5 млн руб., которые не покрывались выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Первый платеж, который «Точка» провела в тестовом режиме, прошел успешно. На сегодняшний день формируется вторая тестовая группа клиентов. Они в ближайшее время начнут получать для изучения договоры, в рамках которых компания выкупит у них права требования к «Киви».

«С тех пор, как мы объявили о том, что будем делать выплаты нашим клиентам и возьмем на себя риски невыплат, я каждый день слышу две фразы: “Зачем вы это сделали?” и “Это очень сильный поступок”. Вторых гораздо больше, они отмечают, что наше решение — это пример для рынка. Мы каждый день получаем слова поддержки от наших клиентов и партнеров. Сейчас нам важно “обкатать” процедуру и сделать все юридически корректно, в рамках закона и процедур АСВ. Первый клиент сегодня уже получил деньги. Думаю, после 30-50 сделок, мы сможем спрогнозировать срок, в течение которого произведем все выплаты. Хотим управиться за месяц, но более конкретные сроки сможем озвучить позже», — сказал СЕО «Точки» Андрей Завадских.

До начала выплат топ-менеджмент «Точки» провел консультации с АСВ и регулятором.

21 февраля 2024 г. Банк России сообщил об отзыве лицензии у «Киви Банк» (АО). В филиале «Точка Киви Банк» были открыты счета у порядка 20 тыс. клиентов — это 3% от всей клиентской базы «Точки». «Киви Банк» — участник системы страхования вкладов АСВ, поэтому суммы до 1,4 млн руб. застрахованы. 27 февраля 2024 г. «Точка» объявила, что за счет собственных средств выплатит суммы, не покрытые страховкой Агентства. Общая сумма выплат от «Точки» может достичь 8 млрд руб.

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