Разработчики получили доступ к GitVerse — платформе для совместной разработки и хостинга кода

GitVerse — платформа для совместной разработки и хостинга кода, которая создана «СберТехом», дочерней компанией Сбербанка. На GitVerse разработчики могут бесплатно размещать проекты с открытым и закрытым кодом. Сервис создан и размещен в России — исключены риски недоступности разработок и кода для российских пользователей. Для удобства разработчиков на GitVerse доступен перенос своих репозиториев с популярных git-площадок в один клик. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

На платформе можно организовывать совместную работу, привлекать новых участников к развитию проектов, комментировать и проверять код, назначать задачи. А также общаться и обмениваться материалами о технологиях и open-source.

Первые пользователи, зарегистрировавшиеся на GitVerse, смогут присоединиться к открытому тестированию персонального ИИ-ассистента разработчика — сервису GigaCode. GigaCode ускоряет и упрощает программирование, генерируя варианты завершения кода непосредственно в среде разработки в режиме реального времени. Решение поддерживает более 15 языков программирования: Java, Python, TypeScript, C/C++ и др. При этом GigaCode устанавливается как плагин в привычные среды разработки, включая IDEA, PyCharm, VSCode, Jupyter. GigaCode развивается в синергии c сервисом GigaChat с точки зрения используемых технологий, процессов и подходов.

По акции пользователям доступен бесплатный годовой пакет облачных сервисов, с ним можно размещать разработанные приложения в облаке с использованием технологий распределенного хранения и вычислений. Подробности и правила акции, а также регистрация на сайте платформы.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «GitVerse позволяет не только публиковать свои проекты, но и взаимодействовать с open-source-сообществом, что сегодня крайне важно для рынка. В помощь разработчикам мы уже запустили открытое тестирование ИИ-ассистента для написания программного кода GigaCode, который, как показывает опыт наших команд в Сбербанке, может сокращать время для создания кода на 25%. Уверен, что GitVerse станет популярным и востребованным инструментом для всей ИТ-индустрии. Совместно с ведущими разработчиками мы будем работать над размещением на площадке еще большего количества востребованных репозиториев и сервисов».

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «На платформе уже выложены open-source-версии некоторых наших продуктов, на очереди и другие наиболее востребованные решения. Мы разрабатываем инструменты, которые упрощают создание приложений на всех этапах производственного процесса. Благодаря этому разработчики могут сфокусироваться на интересных задачах, об остальном позаботится встроенный искусственный интеллект. В марте для пользователей откроется доступ к дополнительным сервисам и функциям для быстрой разработки, сборки и развертывания приложений в облаке».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

«Сбербанк Технологии» («СберТех») — российский разработчик ПО для бизнеса и государства, основной поставщик решений для Сбербанка. Флагманское решение компании — цифровая облачная платформа Platform V для создания бизнес-решений и промышленных приложений любого масштаба и сложности. Она включает более 70 продуктов, которые закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры предприятия (бэкенд и фронтенд, интеграция, хранение и аналитика данных), а также предоставляют набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта. Переход на платформу в Сбербанке позволил провести цифровую трансформацию, ускорить и удешевить разработку, сократить время ввода сервисов в эксплуатацию, снизить количество ИТ-инцидентов. C 2021 г. продукты Platform V доступны для внешнего рынка.