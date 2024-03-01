Производимые в Москве устройства для безналичной оплаты попали в реестр Минпромторга России

Два типа устройств для приема оплаты, разработанных и произведенных столичной компанией «Терминальные Технологии», внесли в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Оба устройства позволяют принимать безналичную оплату. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Столичные компании регулярно разрабатывают и производят уникальную и высокотехнологичную продукцию. Они обеспечивают независимость страны во многих сферах. Например, два устройства для приема безналичной оплаты, производимые столичной компанией, внесли в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Одно из них – валидатор. Он принимает оплату проезда в городском транспорте. Вторая разработка – POS-терминалы. Они встраиваются в вендинговые аппараты с едой, напитками и снеками и принимают плату за покупки. Благодаря включению в реестр компания сможет увеличить поставки продукции и участвовать в крупных государственных закупках», — сказал Владислав Овчинский.

Оба устройства уже производятся на территории столицы. Оборудование компании установлено в городском транспорте Москвы и Московской области, а также поставляется в другие регионы страны. POS-терминалы уже устанавливаются, например, в вендинговые автоматы или на автомойки самообслуживания.

«Локализация разработки и производства электроники позволяет сохранить независимость страны от импорта и развивать промышленность. Наша компания совмещает полный цикл R&D (research and development — научные исследования и технологические разработки) с экспериментальным и массовым производством отечественных валидаторов. Уникальные технологии, используемые в платежных терминалах Vendotek, являются одними из лучших в мире, что позволило поставлять российскую электронику в 20 стран мира, даже в Китай», — отметил генеральный директор компании Игорь Сухоставский.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства.

Разработки предприятия поставляются на зарубежные рынки. Например, POS-терминалы поставляются в Армению, а автоматизированная система оплаты проезда со считывателями банковских карт внедрена в Узбекистане. Выходить на новые дружественные рынки столичным производителям помогает центр «Моспром», который организовывает участие в бизнес-миссиях, выставках и конференциях.