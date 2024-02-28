CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация ИТ в банках
|

«Диасофт» разработал программный продукт для автоматизации обработки платежных реестров «РОСИНКАС»

Компания «Диасофт» разработала программный продукт «Обработка платежных реестров РОСИНКАС». Продукт позволяет автоматизировать электронный обмен документами с объединением «РОСИНКАС», загружать и обрабатывать списки на зачисление проинкассированных сумм на счета получателей. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Основные функции продукта: автоматическое и ручное квитование списка на зачисление с платежным документом (централизованным платежом), поступившим от «РОСИНКАС»; форматно-логический контроль загруженных файлов; контроль реквизитов получателей платежей, наличия счета получателя перед формированием платежных документов; формирование исходящих уведомлений в адрес организации «РОСИНКАС» с результатом обработки поступившего реестра платежей; контроль и мониторинг статуса обработки загруженного платежного реестра, записей реестра и платежных документов на зачисление.

«Обработка платежных реестров РОСИНКАС» помогает сократить трудозатраты на выполнение операций по зачислению денежных средств на счета клиентов банка.

Продукт разработан в микросервисной архитектуре, встраивается в любой ИТ-ландшафт банка и интегрируется с системой расчетов.

«Обработка платежных реестров РОСИНКАС» входит в состав платформы развития Digital Q.Corporate, зарегистрированной в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД (№ 18335 от 2 августа 2023 г.).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений

В России заработал полноценный «убийца» GitHub с бесплатным аналогом Copilot. Доступ открыт всем

Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков

ПСБ первым на рынке открыл счет юридическому лицу по биометрии

Как управлять задачами всей команды из единого центра

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как восстановить удаленные фото и видео на iOS: подробная инструкция

Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO: красивый и умный

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще