«Яндекс» запустил срочные «Сейвы» с более высокими ставками

«Яндекс» расширил линейку «Сейвов» — накопительных продуктов для владельцев карт «Яндекс Пэй». В дополнение к бессрочным «Сейвам» появились «Сейвы» со сроком — по сути, привычные вклады. Ставка по ним выше, и она фиксируется на весь срок. «Сейвы» со сроком и без теперь доступны всем, у кого есть карта «Яндекс Пэй». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новые «Сейвы» можно открыть на три месяца, шесть месяцев, год или два года. Ставка зависит от срока — так, у «Сейва» на шесть месяцев она сейчас составляет 16,3% годовых.

Пополнить срочный «Сейв» можно в течение недели после открытия, а снять деньги без потери процентов — по истечении срока. Проценты выплачиваются в конце срока. Следить за сроками необязательно, если включить функцию автопродления. Одновременно можно завести до десяти срочных «Сейвов» и хранить на каждом от 10 тыс. руб. до 10 млн руб.

Яндекс запустил срочные Сейвы с более высокими ставками

Помимо «Сейвов» со сроками, пользователям по-прежнему доступны «Сейвы» без срока. Ставка по ним — 15% в первые три месяца и 11% дальше, но условия более гибкие. Проценты выплачиваются каждый день, а пополнять счет и снимать деньги можно в любой момент.

Чтобы открыть первый «Сейв», необходимо встретиться с представителем «Яндекс Пэй» и пройти процедуру идентификации. Она занимает около пяти минут и проводится один раз — дальше новые «Сейвы» можно заводить без лишних проволочек. Сейчас представители «Яндекс Пэй» работают в 130 городах, и география продолжит расширяться.

Все «Сейвы» надежно хранятся в «Яндекс Банке». На них распространяется стандартная страховка от Агентства по страхованию вкладов. Пополнять «Сейвы» можно переводом с карты «Яндекс Пэй» или по реквизитам из любого банка. На карту «Яндекс Пэй», в свою очередь, удобно переводить средства через СБП.