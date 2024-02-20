Коммуникационная платформа SberJazz использует возможности GigaChat для повышения продуктивности корпоративных онлайн-встреч

Бизнес-заказчикам сервиса для видеоконференций SberJazz стала доступна функция автоматического подведения итогов видеовстреч, реализованная на базе нейросетевой модели GigaChat.

Для быстрого резюмирования онлайн-собраний с коллегами или партнерами организатору потребуется нажать всего одну кнопку «Получить итоги встречи». SberJazz автоматически сформирует информативную выжимку с фрагментами видеозвонка: ключевыми темами встречи, задачами и заметками. Пользователь сможет скопировать необходимую информацию из готового документа, скорректировать по своему усмотрению и отправить коллегам. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Автоматическая суммаризация текста позволит во время встречи сконцентрироваться на общении с коллегами и обсуждении важных задач, а создание протокола делегировать искусственному интеллекту.

Денис Филиппов, вице-президент по цифровым поверхностям «Салют» Сбербанка: «GigaChat активно и непрерывно развивается, например, недавно мы объявили о том, что он превзошел по качеству ответов на русском и английском языках ChatGPT-3.5. Это показали результаты экзамена MMLU (Massive Multitask Language Understanding), включающего в себя 57 вопросов по математике, физике, истории, медицине, а также вопросы на общие знания. А программный интерфейс доступа к нейросетевой модели GigaChat — GigaChat API открывает нашим партнерам широкие возможности для эффективного применения генеративного искусственного интеллекта в бизнесе, чем уже активно пользуются разработчики приложений и цифровых продуктов. Сервис отлично справляется с многими задачами, в том числе с суммаризацией текста. Развивая SberJazz, мы делаем ставку на внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта совместно с речевыми технологиями платформы SaluteSpeech, чтобы усилить продукт и предложить бизнесу российское коммуникационное решение, способное значительно повысить продуктивность онлайн-встреч».

В крупных компаниях в течение одного дня могут проходить десятки встреч, в процессе которых формируется множество отчётов, протоколов и других документов. Это отнимает много времени у сотрудников и замедляет процесс выполнения поручений. Встроенная в SberJazz суммаризация позволит руководителям и их помощникам, продавцам, HR-специалистам, сотрудникам рекламных и маркетинговых агентств и многим другим специалистам сэкономить время. А пользователям, которые по каким-то причинам не смогли принять участие во встрече, не придётся пересматривать запись всего видеозвонка или читать его полную расшифровку. Они смогут за несколько минут ознакомиться с ключевыми моментами, что повысит эффективность всего рабочего процесса.

В SberJazz есть множество и других функций для комфортного делового общения. Пользователям доступны видеозвонки до 200 участников, вебинары на 3 тыс. слушателей и 100 спикеров, встроенный корпоративный мессенджер с личными чатами, каналами и тредами (ветки обсуждений). Также сервис удобно использовать в офисных пространствах: к нему легко подключиться через видеотерминалы в переговорных комнатах.

Суммаризация уже доступна в облачной версии продукта всем пользователям бизнес-лицензий.