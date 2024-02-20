CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт ИТ в банках
|

«Диасофт» автоматизирует обслуживание зарплатных зачислений

Компания «Диасофт» разработала продукт «Обмен с зарплатными организациями» для обработки банками реестров по открытию карт и их пополнению, поступающих от корпоративных клиентов в рамках зарплатных проектов. Продукт реализован в микросервисной архитектуре, что позволяет быстро подключить новые зарплатные организации за счет простой адаптации форматов взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Функциональные возможности продукта: учет договоров с организациями в рамках зарплатных проектов и условий договоров (срок действия, счета, условия возврата средств); обработка реестров по зачислению заработной платы, премий, отпускных, командировочных расходов и других выплат; автоматическая проверка корректности клиентских данных и счетов для зачисления указанных в реестре; поиск централизованных платежей (сводных платежных документов о зачислении денежных средств в рамках реестра) и их квитовка с обрабатываемыми реестрами; формирование платежных документов о зачислении денежных средств, формируемых на основе записей обрабатываемых реестров; формирование возвратов платежей по записям реестра и формирование связанных платежных документов; уведомление пользователей о результатах обработки реестра по электронной почте; поддержка различных форматов взаимодействия.

«Обработка реестров, поступающих от корпоративных клиентов в рамках зарплатных проектов, создает нагрузку на сотрудников банка. Особенно она кратно возрастает в дни выплаты заработной планы. Автоматизация обработки реестров на зачисление поможет ускорить этот бизнес-процесс, минимизировать ошибки из-за человеческого фактора и нарастить количество зарплатных проектов», – сказал Александр Бакулин, руководитель продукта «Депозиты» компании «Диасофт».

Продукт «Обмен с зарплатными организациями» входит в состав платформы Digital Q.Consumer, зарегистрированной в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД (№ 18337 от 2 августа 2023 г.).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Самойлов, Vinteo: Мы верим в будущее классической ВКС

Стартовала регистрация на конференцию Data Fusion 2024

Станислав Логинов, Тюменская область: Мы ждем от отечественных ИБ-решений продвинутых технологий, в том числе с применением ИИ, которые компенсируют нехватку ИБ-специалистов

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта

Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков

ПСБ рассказал о комплексном подходе к развитию средств защиты информации

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM

Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще