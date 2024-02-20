«Диасофт» автоматизирует обслуживание зарплатных зачислений

Компания «Диасофт» разработала продукт «Обмен с зарплатными организациями» для обработки банками реестров по открытию карт и их пополнению, поступающих от корпоративных клиентов в рамках зарплатных проектов. Продукт реализован в микросервисной архитектуре, что позволяет быстро подключить новые зарплатные организации за счет простой адаптации форматов взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Функциональные возможности продукта: учет договоров с организациями в рамках зарплатных проектов и условий договоров (срок действия, счета, условия возврата средств); обработка реестров по зачислению заработной платы, премий, отпускных, командировочных расходов и других выплат; автоматическая проверка корректности клиентских данных и счетов для зачисления указанных в реестре; поиск централизованных платежей (сводных платежных документов о зачислении денежных средств в рамках реестра) и их квитовка с обрабатываемыми реестрами; формирование платежных документов о зачислении денежных средств, формируемых на основе записей обрабатываемых реестров; формирование возвратов платежей по записям реестра и формирование связанных платежных документов; уведомление пользователей о результатах обработки реестра по электронной почте; поддержка различных форматов взаимодействия.

«Обработка реестров, поступающих от корпоративных клиентов в рамках зарплатных проектов, создает нагрузку на сотрудников банка. Особенно она кратно возрастает в дни выплаты заработной планы. Автоматизация обработки реестров на зачисление поможет ускорить этот бизнес-процесс, минимизировать ошибки из-за человеческого фактора и нарастить количество зарплатных проектов», – сказал Александр Бакулин, руководитель продукта «Депозиты» компании «Диасофт».

Продукт «Обмен с зарплатными организациями» входит в состав платформы Digital Q.Consumer, зарегистрированной в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД (№ 18337 от 2 августа 2023 г.).