CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках Ритейл Общепит
|

Модульбанк запустил образовательное приложение для владельцев кофеен на базе CafeStore

Модульбанк запустил CafeSkills — образовательное приложение владельцев кофеен на базе платформы CafeStore.

Новое приложение позволяет перевести в онлайн-формат часть программ учебного центра CafeStore. Теперь обучение в CafeStore доступно кофейным предпринимателям по всей стране.

Сейчас в CafeSkills доступны две полноценные образовательные онлайн-программы — для управляющего кофейней и для бариста. Также там регулярно появляются полезные статьи о кофе и кофейном бизнесе.

«Многие наши уже имеющиеся курсы мы выводим в онлайн формат — например, теперь модуль Barista Basic начинается с онлайн обучения, а потом переходит в практическую часть в одном из наших учебных центров. Мы планируем развивать CafeSkills как большую знаний, которыми мы хотим делиться с предпринимателями», — сказала Зоя Некрасова, директор по развитию платформы CafeStore в Модульбанке.

Сейчас приложение CafeSkills доступно только для клиентов CafeStore.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бизнесу в помощь: рассказываем про полезный ресурс по законодательству в области ИБ

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта

Перезапуск СЭД как новый импульс развития

В России резко ужесточаются правила импортозамещения ПО. Новшества коснутся многих

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ

Разработчик финансового ПО «Диасофт» провел IPO по верхней ценовой планке. Компания оценена в 47 миллиардов

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще