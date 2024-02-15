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Клиенты банка «Точка» могут оплачивать покупки по QR в интернет-банке

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» интегрировал сканер QR-кодов российского разработчика Smart Engines в интернет-банк. Внедрение технологии на базе ИИ позволит владельцам смартфонов использовать привычный и удобный способ оплаты в веб-браузере, если у них не установлено мобильное приложение. Сканируя QR-код, клиенты банка «Точка» могут осуществлять покупки в точках продаж через СБП и оплачивать услуги юридических лиц и ИП, а также производить уплату штрафов, налогов и других платежей.

Программный продукт для считывания QR в браузер инсталлируется в PWA-приложение банка с помощью технологии WebAssembly. Она позволяет запускать системы распознавания прямо на веб-странице личного кабинета клиента в банке «Точка». В процессе считывания кода изображения никуда не передаются на обработку, все вычисления выполняется на устройстве пользователя в браузере. Применяемый в интернет-банке «Точка» сканер позволяет извлечь данные из QR-кода, даже если он поврежден или виден только частично. Высокое качество и скорость считывания обеспечиваются в том числе и на бюджетных гаджетах.

«Мы хорошо знакомы с продуктовой линейкой Smart Engines: ранее мы запустили сканер QR для платежей в нашем мобильном приложении. Благодаря этому программному обеспечению процесс сканирования баркодов ускорился в несколько раз. Сегодня технологии Smart Engines позволяют нам предложить клиентам, пользующимся интернет-банком, тот уровень комфорта, к которому они привыкли, используя мобильное приложение», – сказал Борис Ведерников, Product Owner в «Точке».

Внедренное банком «Точка» решение Smart Code Engine является собственной разработкой компании Smart Engines и включено в единый реестр российских программ.

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