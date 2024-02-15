CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Домклик» провёл быструю межрегиональную сделку с разницей во времени между покупателем и продавцом в 9 часов

Сервис недвижимости «Домклик» провёл первую асинхронную межрегиональную сделку, в которой покупателя и продавца разделяли 9 часовых поясов и 7,5 тыс. км. В момент проведения сделки продавец недвижимости находился в городе Холмске Сахалинской области, а покупатель — в Калининграде.

Раньше межрегиональные сделки проводились синхронно: для этого продавцу и покупателю нужно было одновременно прийти в офисы банка в разных городах. С учётом большого количества часовых поясов это не всегда было возможно. Теперь благодаря техническим доработкам через Домклик можно провести сделку во всех 11 часовых поясах страны. Например, сделки между Калининградской областью и Камчатским краем, разница во времени между которыми составляет 10 часов, теперь стали реальностью.

Асинхронная межрегиональная сделка проходит в два этапа. Вначале продавец один раз посещает офис банка, проходит идентификацию, выпускает усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и сверяет все параметры сделки. Затем покупатель приходит в банк, а продавец дистанционно, в любом удобном для него месте вне офиса, подписывает документы ранее выпущенной УКЭП. Всё остальное берёт на себя Домклик. О всех действиях по сделке он информирует участников по SMS и электронной почте.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, сказал: «Домклик» проводит 3 тыс. межрегиональных сделок в месяц — это востребованная услуга. Теперь такие сделки станут ещё удобнее и доступнее во всех часовых поясах нашей страны. Пока сервис доступен только для ипотечных сделок, но мы будем масштабировать эту услугу на любые сделки с недвижимостью, в том числе за собственные средства».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как управлять задачами всей команды из единого центра

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта

Как сократить время на настройку резервного копирования и повысить его надежность?

В России резко ужесточаются правила импортозамещения ПО. Новшества коснутся многих

Как оператору облачной АТС выделиться в высококонкурентной среде

Разработчик финансового ПО «Диасофт» провел IPO по верхней ценовой планке. Компания оценена в 47 миллиардов

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще