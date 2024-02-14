Аналитика «МТС Банка»: фотосессия с любимым или как россияне отмечают 14 февраля

Аналитики «МТС Банка» изучили, как меняются траты россиян накануне 14 февраля. Анализ собственных данных показал, что больше всего увеличивается спрос на цветы – в 2,1 раза и на фотосессии – на 28%.

Один из главных символов 14 февраля – красная роза или букет цветов. Спрос на цветы на предпраздничной неделе по данным «МТС Банка» увеличивается в 2,1 раза по сравнению со средним значением января. А средний чек в феврале 2024 г. вырос на 18% до 1730 руб. по сравнению с годом ранее.

Аналитики «МТС Банка» отмечают, что большинство россиян не покупает подарки на 14 февраля заранее. Максимальная активность наблюдается обычно в выходные перед праздничным днем.

В качестве подарков предпочитают выбирать украшения – количество чеков на неделе с 8 по 14 февраля в ювелирных магазинах вырастает на 18% по сравнению со средним значением января. Средний чек в феврале 2024 г. стал меньше на 21% и составляет 10130 руб.

Книга по-прежнему остается лучшим подарком – на предпраздничной неделе количество транзакций в книжных магазинах увеличивается на 14%, третье место по росту продаж делят магазины косметики и товаров для дома – на 12% больше чеков по сравнению со средним значением января. Средние чеки в феврале 2024 снизились на книги на 8% до 580 руб. и на косметику на 6% до 1610 руб. На товары для дома стали тратить в среднем, наоборот, больше на 13% до 2290 руб.

Отдельно стоит отметить рост продаж на маркетплейсах в этот период на 13%, где можно найти подарок в любой товарной и ценовой категории. Средний чек здесь в феврале этого года вырос на 6% до 1890 руб. по сравнению с годом ранее.

Не забывают россияне и о своем внешнем виде – на неделе, предшествующей празднику, наблюдается рост транзакций в барбершопах, парикмахерских и салонах красоты на 20%, а также в СПА-салонах – на 17%. Средние чеки выросли на 14% до 2060 руб. и на 11% до 2950 руб. соответственно.

Из развлечений на 14 февраля большой популярностью пользуются фотосессии – спрос на них увеличился на 28% по сравнению со средним значением января. Средний чек уменьшился на 7% до 2070 руб.

Популярность фастфуда из-за праздника растет на 14%, а ресторанов – на 10%. Средние чеки в феврале 2024 г. остались на уровне прошлого года и составляют 720 руб. и 2030 руб. соответственно.

На неделе с 8 по 14 февраля наблюдается повышенный спрос на отели по сравнению со средним значением января. Количество бронирований увеличивается на 15%, а средний чек при этом снизился на 22% до 4670 руб.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка» во всех регионах России. Учитывались платежные операции в январе-феврале 2022-2024 гг.