Объем нативных интеграций бизнеса на «VK Видео» превысил один млрд рублей в 2023 году

«VK Видео» стала одной из главных онлайн-площадок для размещения нативной рекламы в контенте на российском рынке. С момента запуска отдельного приложения в сентябре 2023 г. объем нативных интеграций бизнеса в блогерском контенте и шоу собственного производства на платформе составил более одного млрд руб. Об этом CNews сообщили представители VK.

Рост объема контента и количества зрителей увеличил интерес бизнеса к нативному продвижению в видео. Быстрее всего спрос на нативные интеграции растет со стороны онлайн-ритейлеров, банков и телекома. Наибольший интерес со стороны бизнеса получил авторский контент от популярных и начинающих блогеров на тему лайфстайла, юмора и на бьюти-тематику. Также у рекламодателей популярностью пользовались проекты «Кстати», «Натальная карта», «Большое шоу», «Женский форум», «Че делаем? Куда идем?», «ТОП», «Психология кино» и «ОХ».

Николай Дуксин, директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK: «"VK Видео" привлекает большое количество авторов и блогеров, интерес к контенту которых со стороны пользователей постоянно растет. Для брендов нативные интеграции в блогерский и авторский контент — возможность расширить аудиторию и выстроить долгосрочные отношения с текущими и потенциальными клиентами. В 2024 г. мы продолжим инвестировать в инструменты для авторов контента, чтобы им было проще и удобнее развивать свое творчество и зарабатывать на нем».

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Нативные интеграции в контент — эффективный способ продвижения бизнеса. Пользователи узнают о товарах или услугах и специальных предложениях, не отрываясь от просмотра контента. Для брендов это возможность повысить узнаваемость, отстроиться от конкурентов и увеличить продажи, взаимодействуя с аудиторией в привычном для нее канале.