Сбербанк представил новое мобильное приложение для iOS

Новое приложение «Учет Онлайн» для доступа к «Сбербанк Онлайн» стало доступно для установки на iOS. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В первую очередь новое приложение необходимо скачать клиентам со старыми версиями «Сбербанк Онлайн» – 12.14.1, 12.15 и 13.02. Банком принято решение прекратить поддержку этих старых версий, в течение 2024 г. они будут планомерно отключены. Посмотреть версию, которая установлена на вашем устройстве, можно на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля.

А новое мобильное приложение «Учет Онлайн» позволит клиентам оставаться на связи с банком и без ограничений пользоваться всеми возможностями сервисов Сбербанка.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Сбер заботится о комфорте своих клиентов, поэтому мы сегодня представили новую версию нашего мобильного приложения с новым именем – «Учет Онлайн». И мы просим наших клиентов-пользователей iPhone с устаревшими версиями «Сбербанк Онлайн» оперативно установить новое приложение «Учет Онлайн», потому что банк прекращает поддержку самых старых версий приложений. Тем, кто не так давно устанавливал наш мобильный банк, новое приложение также будет полезно, так как оно стало еще удобней и функциональней для пользователей».

Сбербанк в приоритетном порядке проинформировал клиентов, которые пользуются устаревшими версиями приложения «Сбербанк Онлайн», о необходимости установить новое приложение «Учет Онлайн» для доступа к сервисам Сбербанка прямо сейчас, пока оно доступно для скачивания.

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