Роль 3D-Secure 2.2 в борьбе с фродом

В постпандемийном мире рынки электронной коммерции, равно как и рынок платежных услуг продолжают расти, вместе с ними, увы, растет и процент мошеннических транзакций.

Чтобы всегда быть на шаг впереди, Банку и его клиентам необходимо постоянно совершенствовать системы противодействия фроду, накапливая знания и обучая своих сотрудников. БПС Процессинг, один из крупнейших российских процессинговых центров, предлагает решение 3D-Secure 2.2, как одно из наиболее эффективных и актуальных в сегменте безопасности платежей, на данный момент компания уже сертифицирует 3-D Secure 2.2 с первым клиентом в ПС МИР.

Глобальные исследования показали, что онлайн-бизнес ежегодно теряет от 10 млн долларов только от онлайн-фрода: технологии эволюционируют, тем самым снижая барьер для потенциальных мошенников, которые постоянно внедряют инновационные способы для обхода существующих средств защиты. Так, применение искусственного интеллекта, клонирование голоса и дипфейк угрожают подорвать безопасность биометрической аутентификации.

Малый и средний бизнес- главные потерпевшие: в погоне за конверсией, снижением количества брошенных корзин и возвратов на карту, они упрощают платежный «путь» покупателя, пренебрегая авторизацией пользователя, запросом дополнительной информации (телефона, e-mail) и верификацией. В результате, у магазина может значительно вырасти процент по фроду и чарджбэкам, в таких случаях Банки-эмитенты вправе наложить штрафы, а при худшем сценарии и вовсе ограничить прием к оплате дебетовых и кредитных карт. В перспективе эти же точки могут лишиться клиентов, а банки-эквайеры – трафика.

Действительно, принятие более эффективных мер по предотвращению мошеннических операций может несколько усложнить пользовательский опыт, и здесь на помощь может прийти подключение 3D-Secure 2.2 как дополнительной верификации клиента. Что важно: обновленный протокол был специально разработан для улучшения опыта пользователей и повышения уровня безопасности, а также прекрасно адаптирован под смартфон и планшет. Сервис подтверждает платежную операцию по ряду параметров: данные устройства, с которого совершается платеж, настройки браузера, IP-адрес и поведенческая активность пользователя.

При грамотном подходе торговая точка вполне может увеличить прибыль, не рискуя безопасностью, ведь онлайн-мошенничество – проблема, которую нельзя игнорировать.

Развертывание 3D-Secure 2.2, в дополнение к обязательной авторизации обеспечит многоуровневую защиту онлайн платежей с повышением коэффициента конверсии транзакций.

Справка

БПС Процессинг был создан на базе программного обеспечения СмартВиста в 2012 году для процессинга платежей по модели SAAS.

Программные решения БПС Процессинг входят в реестр отечественного ПО, все сервисы и продукты легко масштабируются под конкретный кейс. Компания обладает отказоустойчивой инфраструктурой, позволяющей в кратчайшие сроки развернуть процессинговую систему. БПС Процессинг входит в реестр Операторов услуг информационного обмена от ЦБ РФ.