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«Справочная» банка «Точка» запустила в Telegram бесплатного помощника для начинающих предпринимателей

Медиа для предпринимателей «Справочная» от банка «Точка» запустила бесплатного телеграм-бота «Старт бизнеса». Он расскажет начинающим предпринимателям, как зарегистрировать бизнес, нанять сотрудников, уплатить первые налоги и получить необходимые лицензии. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

«В Telegram-боте мы сделали ставку на экономию времени и денег начинающего предпринимателя. Мы собрали все возможные вопросы, с которыми можно столкнуться на старте своего дела, и на которых теряется необоснованно много денег. По нашим подсчетам, с ботом пользователь сэкономит от нескольких тысяч рублей и часов бюрократических разбирательств до нескольких миллионов на избыточном найме и переплате налогов на невыгодном режиме», — отметила лидер спецпроектов в «Справочной» Анна Ельчанинова.

В боте есть полезная информация и для самозанятых. Например, как и когда выгодно становиться самозанятым ИП. Также бот поделится подборкой сервисов и курсов, полезных для этой категории предпринимателей.

Пользователи Telegram-бота получат бонусы от «Точки» и партнеров: от трех месяцев бесплатного обслуживания счета до скидок на консультации юристов и бухгалтеров, авиабилеты и ДМС для ИП.

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