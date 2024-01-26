«Почта Банк» внедряет инструмент платформы «Сфера» для управления эффективностью сотрудников

«Почта Банк» внедряет инструмент «Сфера». Учет рабочего времени от российского вендора «Нота» (холдинг «Т1»). Проект позволит автоматизировать управление рабочим временем более 7 тыс. сотрудников в точках банка по всей стране, а также проанализировать их производительность. С помощью полученных данных представители банка планируют повысить качество обслуживания клиентов и сократить операционные издержки на несколько десятков миллионов рублей ежегодно.

Так, территориальные руководители смогут в режиме онлайн анализировать данные о производительности сотрудников и программного обеспечения на рабочих местах, выявлять точки роста и своевременно вносить необходимые изменения.

«Региональная сеть «Почта Банка» — самая масштабная и географически распределенная по всей стране. А модель работы уникальна: многие точки обслуживания расположены за сотни километров от территориальных руководителей. Поэтому необходимы удобные инструменты для эффективного управления командой на расстоянии, — сказал руководитель управления повышения эффективности продаж «Почта Банка» Денис Лопатин. — Новая платформа поможет качественно и оперативно планировать нагрузку и распределять трудовые ресурсы, повысится прозрачность процессов».

Как отметил вице-президент, директор по информационным технологиям «Почта Банка» Иван Карпов, внедрение нового решения — важный элемент цифрового управления сетью. «Благодаря этому в банке появится единое хранилище данных рабочего времени работников сети и производительности работы программного обеспечения на местах. Новое решение позволит оптимизировать процессы контроля: руководители смогут управлять графиками работы точек обслуживания и сотрудников, планировать смены и распределять рабочую нагрузку, а IT-поддержка – мгновенно получать информацию о технических проблемах и оперативно устранять их», — сказал он.

«В условиях гонки на отечественном рынке компаниям важно непрерывно увеличивать операционную эффективность, повышая конкурентные преимущества. Российский бизнес сегодня все чаще внедряет инструменты, помогающие понять, как именно сотрудники компании используют рабочее время, с чем у них возникают трудности и в каких процессах они демонстрируют наибольшую эффективность. Проект с «Почта Банком» стал показательным, так как мы уже на этапе внедрения продемонстрировали возможности инструмента и сейчас работаем над тем, чтобы к концу первого квартала оптимизировать учет рабочего времени для более 7 тыс. сотрудников», — отметил Кирилл Булгаков, управляющий директор российского вендора «Нота», заместитель генерального директора по программным продуктам и сервисам холдинга «Т1».

Новое решение будет внедряться в банке постепенно. На первом этапе к нему уже подключились сотрудники в 13 регионах, а до конца первого квартала 2024 г. оно охватит всю сеть банка в стране.