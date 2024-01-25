SberJazz стал основным сервисом для видеовстреч в Сбербанке

Коммуникационная платформа SberJazz стала основной онлайн-площадкой для проведения деловых встреч у 280 тыс. сотрудников Сбербанка. На российском рынке это одно из самых масштабных внедрений системы видео-конференц-связи в контур компании (on-prem). Продвижением и дистрибуцией решения занимается компания-партнер SberDevices. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологий» Сбербанка: «В 2022 г., когда особенно остро стоял вопрос импортозамещения зарубежных цифровых решений, мы оперативно отреагировали и начали процесс внедрения в контур Сбера платформы SberJazz, чтобы сохранить стабильность и безопасность коммуникаций наших сотрудников. С того момента платформа развивалась высокими темпами и за два года достигла уровня надежного и масштабируемого решения, которое может справиться с амбициозными задачами и нагрузками банка. Ежедневно в SberJazz фиксируется около 140 тыс. подключений сотрудников Сбера».

Денис Филиппов, CEO SberDevices: «При высоких нагрузках важно использовать надежную ВКС-систему. Кейс внедрения SberJazz в Сбере показал, что платформа полностью отвечает этому требованию. Также важно, что продукт является российской разработкой, в его основе множество функций, реализованных на базе внутренних ИИ-решений, в том числе автоматическая текстовая расшифровка речи на базе технологий платформы SaluteSpeech. Сервис также можно использовать в офисных пространствах: к нему легко подключиться через видеотерминалы в переговорных комнатах».

В SberJazz доступны видеозвонки до 200 участников, вебинары на 3000 слушателей и 100 спикеров. Кроме того, пользователи могут использовать онлайн-доски для совместной работы и водяные знаки для защиты контента, записывать встречи и отправлять их в корпоративное хранилище, проводить трансляции больших мероприятий более чем на 20 тыс. зрителей, а также применять плагин Outlook, чтобы создавать встречи напрямую из своего почтового клиента на рабочем столе.

В ходе внедрения on-prem версии SberJazz в контур Сбербанка система была развернута на внутренних серверах и интегрирована с системами безопасности SIEM и DLP, реализована аутентификация, «комната ожидания», два типа конференций (только для сотрудников и с участием «гостей»), добавлен баннер с сообщением о типе информации, которую можно обсуждать в рамках встречи и другие требования, обеспечивающие безопасность коммуникаций.

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