На платформе SaluteRPA от Сбербанка к возможностям GigaChat добавился новый сервис поиска информации в сканах документов

Платформа Сбербанка по роботизации бизнес-процессов SaluteRPA стала функциональнее для клиентов. Разработчики внедрили в модуль распознавания и обработки документов интеллектуальный механизм поиска необходимой информации из сканов документов, который понимает и обрабатывает вопросы на естественном языке и автоматически находит наиболее релевантный ответ в тексте. Таким образом, бизнес может заметно сократить время обработки неструктурированных документов при высокой точности предоставления результатов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новая технология разработана и протестирована специалистами Сбербанка, а ее отличительной особенностью служит тот факт, что решение устанавливается в контуре клиента. Это полностью исключает риски несанкционированного доступа к чувствительным данным.

Кроме того, пользователям SaluteRPA уже доступен набор компонентов взаимодействия с нейросетевой моделью GigaChat, интегрированной посредством программного интерфейса GigaChat API. Так, программные роботы могут выполнять суммаризацию текста, выявлять значения ключевых сущностей, анализировать большие объемы данных и выполнять сложные аналитические задачи, при этом GigaChat может передавать программным роботам конкретные инструкции.

Клиенты платформы также могут сэкономить время на выполнении рутинных задач благодаря возможности распознавать текст с изображений. Платформа конвертирует изображения в машиночитаемый текст, выполняет операции по поиску строк и абзацев, обнаруживает и разбирает таблицы. С ее помощью можно извлекать заранее заданный набор основных объектов из текстов любого формата.

SaluteRPA — инструмент роботизации бизнес-процессов, который отличается высокой производительностью и соответствует самым высоким требованиям кибербезопасности. Команда Сбербанка обеспечивает бизнес инструментами для бесшовной миграции на SaluteRPA с иностранных решений с сохранением исходных сценариев и без потери функциональности. Специалисты готовы провести проект под ключ (end-to-end): начиная с анализа бизнес-процессов и заканчивая внедрением решений в промышленную эксплуатацию с последующим сопровождением.

SaluteRPA входит в реестр отечественного ПО, отвечает всем регуляторным требованиям и доступен госкомпаниям.

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