«Домклик» запустил сервис «Аренда» для собственников жилья

Собственникам жилья теперь доступен сервис «Домклик Аренда», чтобы сдать жилье быстро, выгодно и без лишних хлопот. «Домклик» возьмет на себя всю работу с объявлением и приведет проверенных жильцов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В услугу «Домклик Аренда» входит: создание, размещение и продвижение объявления на популярных федеральных и региональных площадках; прием звонков от кандидатов, отсев спама и рекламы; проверка жильца на соответствие требованиям арендодателя; управление календарем показов: согласование удобного времени и переносов; полный проект договора и описи имущества от профессиональных юристов с учетом основных рисков; личный кабинет, в котором собственник может онлайн решать ключевые вопросы: размещать фото жилья для описи, отбирать кандидатов на просмотр, подписывать необходимые документы.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиент заказывает консультацию с менеджером «Домклик». На консультации собственник рассказывает о своем жилье, а специалист — о сервисе и выгодном размере арендной платы. Затем пользователь оплачивает услугу по подбору жильца (1500 руб.), подтверждает право собственности в личном кабинете и загружает фото для объявления. «Домклик» размещает объявление и помогает найти подходящего кандидата.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка: «Мы рады объявить о долгожданном запуске нового удобного сервиса ″Домклик Аренда″. Проектируя эту услугу, мы придерживались человекоцентричного подхода: изучали потребности человека, который хочет сдать свое жилье в аренду, а также трудности, с которыми он чаще всего сталкивается. Пока сервис доступен только физлицам, которые хотят сдать жилье в аренду самостоятельно. Но скоро мы адаптируем его и для агентов по аренде жилья. Наша цель — предложить всем участникам рынка аренды сервисы с дружелюбным интерфейсом и актуальным функционалом».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

«Домклик» от Сбербанка — сервис недвижимости. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты между покупателем и продавцом. Сервис посещает более 13 млн пользователей ежемесячно. В базе «Домклик» содержится более 2 млн объявлений.