Сбербанк готов интегрировать свои сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов провели рабочую встречу в Тольятти на территории крупнейшего автопроизводителя страны. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере цифровизации производства, внедрение разработок Сбербанка на основе искусственного интеллекта в автомобильную продукцию предприятия, участие Сбербанка в инвестиционном проекте по разработке и выпуску новой модели легкового автомобиля. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сбербанк и АвтоВАЗ объединяет многолетнее сотрудничество в сфере кредитования, факторинга, расчетно-кассового обслуживания, предприятие является участником зарплатного проекта банка. Сбербанк способствует развитию производства, внедрению инноваций на предприятии, успешной реализации его социальной функции.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Цель нашей сегодняшней встречи заключалась в том, чтобы, используя опыт и наработки «Сбера» в сферах цифровизации бизнес-процессов, машинного обучения и ИИ-технологий, сформировать предложение продуктов и сервисов, необходимых именно АвтоВАЗу для продолжения эффективной работы и развития. В частности, «Сбер» готов интегрировать свои решения и сервисы компаний-партнеров в мультимедийную систему автомобилей Lada. Также наши технические специалисты проводят консультации на предмет применения технологий промышленного интернета вещей на производстве, визуализации технологических процессов, мониторинга оборудования. Lada является самым популярным автомобилем у нас в стране, и мы рады, что в том числе благодаря сотрудничеству со «Сбером» удается удовлетворять спрос и стимулировать его».

Максим Соколов, президент АО «АвтоВАЗ»: «АвтоВАЗ и «Сбер» связывают давние партнерские отношения, и мы благодарны банку за долгосрочную поддержку и финансирование наших новых проектов. Являясь одним из лидеров ИТ-отрасли, банк вышел к нам с предложением использовать свои наработки в области автомобильной телематики и сервисов. Это современные и интересные решения, которые мы детально проанализируем в ближайшее время».

Соглашение, направленное на расширение взаимодействия между Сбербанком и «АвтоВАЗом», было заключено летом 2023 г. на Петербургском международном экономическом форуме.

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