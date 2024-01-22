Резидент «Сколково» получил 6,7 млн руб. на развитие технологии автоматизации начисления кешбэка

Компания Cashoff Lab, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), получила грант на «доращивание» бизнеса в размере 6,7 млн руб. от «Сколково». За счет этих средств были доработаны технологии автоматизации начисления кешбэка, что позволило упростить процесс выплаты кешбэка пользователям банковских приложений и повысить коэффициент удержания клиентов банка. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Российские банки стремятся автоматизировать свои программы лояльности, поскольку только 25% клиентов готовы сканировать чеки вручную. Для удобства и более короткого пути пользователя предусмотрена автоматическая загрузка чека из любого магазина по банковской транзакции. Эта технология позволяет клиентам банков получать приятные бонусы за привычные действия, а производителям товаров открывает возможность прямого продвижения собственных продуктов среди пользователей банковских приложений.

Павел Новиков, исполнительный директор Sk Fintech Hub: «“Сколково” предоставляет целый ряд сервисов для своих резидентов. Отлаженные механизмы финансовой поддержки инновационного центра позволяют компаниям дорабатывать технологии и выводить на рынок готовое к внедрению решение, тем самым выходя на новый уровень ведения бизнеса».

За счет автоматического режима подтверждения покупки акционного товара, удается исключить мошеннические действия по ручной загрузке чеков при сканировании QR- кодов.

Дмитрий Горьков, основатель и генеральный директор Cashoff Lab: «Получение грантовой поддержки “Сколково” позволило запустить реализацию значимого проекта для банковского рынка. Cashoff Lab помогает банкам реализовать технологию автоматической загрузки чеков на основе матчинга данных из банков и ОФД. На данный момент аналогов данной интеграции нет, поэтому широкое распространение технологии будет способствовать росту конкуренции на банковском рынке, а потребители смогут получать ощутимую экономию с помощью нового digital-банкинга».

Решение прошло все необходимые этапы тестирования и демонстрирует высокую готовность к практическому применению в реальных условиях. Клиентами компании Cashoff Lab являются 50+ банков по всему миру с более чем 100 млн клиентов. Cashoff Lab также разрабатывает технологию начисления кешбэка за покупки товаров популярных глобальных брендов.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Ф2 Инновации», «Яблочков», TenChat и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На III квартал 2023 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3786. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.