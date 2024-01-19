Петербуржцам доступно новое удобное платежное решение для оплаты коммунальных услуг

С декабря 2023 г. петербуржцам доступен еще один способ оплаты коммунальных платежей. Теперь оплачивать ЖКХ быстро и безопасно можно через чат-бот в Telegram @dom_ky_bot. Разработчиком технологического решения является ООО «АФТ». Сбербанк выступил эквайером проекта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Прием платежей через Telegram осуществляется по защищенному каналу информационно-технологического взаимодействия между ООО «АФТ» и банком и не обрабатывается мессенджером Telegram. При формировании платежной формы система перенаправляет пользователя в его встроенный мобильный браузер.

Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу: «Бот — это современное и эффективное решение, которое улучшает качество обслуживания клиентов и оптимизирует бизнес-процессы компаний. К помощнику уже подключились более 3 тыс. управляющих компаний Санкт-Петербурга».

Для управляющих компаний этот сервис — простое, удобное и инновационное решение по автоматизации процессов платежей, передаче показаний и оперативному взаимодействию с клиентами. Все данные защищены и конфиденциальны. Кроме того, решение абсолютно бесплатно и не требует технической интеграции, что так важно для малых УК без ИТ-ресурса.

Для жильцов это способ оплатить коммунальные услуги картой любого банка в привычном мессенджере с автоматически подгруженной суммой, а также получить возможность онлайн-общения со своей УК. По запросу пользователя бот расскажет про новости УК, покажет начисления по лицевому счету, проведет платеж по передовому протоколу безопасности, выдаст подтверждение платежа.

Анатолий Проскуряков, генеральный директор ООО «АФТ»: «Мессенджеры все активнее всходят в повседневную жизнь, и наша команда как раз работает над проектами-интеграциями, делающими рутинные процессы проще и незаметнее. Например, мы реализовали сервис оплаты парковки в центре Санкт-Петербурга через Telegram. Над чат-ботом «ДомКУ» работа шла около года. В результате наших усилий и при поддержке Сбербанка петербуржцы получили еще один инструмент для удобной оплаты ЖКУ, отправки обращений в свою управляющую компанию и получения информации о начислениях».

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