CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО ИТ в банках
|

В новогодние каникулы автомобилисты в Санкт-Петербурге воспользовались сервисами Сбербанка для оплаты более 40 тыс. часов парковки

В новогодние каникулы петербургские автомобилисты и гости города оплатили более 40 тыс. часов парковки с помощью приложения «СберБанк Онлайн» и Telegram-бота на общую сумму, превысившую 4 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Всего с момента старта сервиса в июле 2021 г. через каналы банка прошло около 1,5 млн операций на сумму более 220 млн руб.

«Алексей Ушенин», управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу: «В новогодние праздники мы все стремимся уделить больше времени себе, своей семье и близким. Поэтому мы, со своей стороны, стараемся сделать решение рутинных процессов максимально простым и комфортным. Сервис оплаты парковок тому пример».

Для того чтобы оплатить паркинг через мобильный банк, нужно зайти в раздел «Платежи», ввести в поисковой строке «Парковки» или выбрать подраздел «Транспорт», а далее — подраздел «Парковка». Затем выбрать услугу «Парковки Санкт-Петербурга», указать номер транспортного средства, зону парковки, и количество часов, на которое планируется припарковать транспортное средство. В завершении необходимо проверить данные и подтвердить платеж.

Кроме того, автомобилистам доступна оплата через Telegram-бот. Для этого пользователю необходимо авторизоваться в мессенджере, в поисковой строке ввести наименование @MyParking_bot или парковки Санкт-Петербурга. Далее запустить бот командой «Старт». Бот в автоматическом режиме уточнит тип вашего транспортного средства, его государственный регистрационный знак, а также номер телефона для отправки электронной квитанции. Оплата парковочной сессии происходит при участии Сбербанка.

***

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» работает в 11 регионах России — Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ. В настоящее время Северо-Западный банк Сбербанка России располагает самой развитой филиальной сетью в регионе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Проблема подделки документов стоит все острее

В России утвержден нацстандарт цифровых двойников зданий

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет

Softline купил российского вендора платежного оборудования, чтобы создать линейку полностью российских терминалов

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж

Обзор CHiQ LMB27C701-R: геймерский доступный монитор с изогнутым экраном

Как вести списки дел в 2024 году: лучшие сервисы и приложения

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли
Показать еще