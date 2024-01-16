В новогодние каникулы автомобилисты в Санкт-Петербурге воспользовались сервисами Сбербанка для оплаты более 40 тыс. часов парковки

В новогодние каникулы петербургские автомобилисты и гости города оплатили более 40 тыс. часов парковки с помощью приложения «СберБанк Онлайн» и Telegram-бота на общую сумму, превысившую 4 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Всего с момента старта сервиса в июле 2021 г. через каналы банка прошло около 1,5 млн операций на сумму более 220 млн руб.

«Алексей Ушенин», управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу: «В новогодние праздники мы все стремимся уделить больше времени себе, своей семье и близким. Поэтому мы, со своей стороны, стараемся сделать решение рутинных процессов максимально простым и комфортным. Сервис оплаты парковок тому пример».

Для того чтобы оплатить паркинг через мобильный банк, нужно зайти в раздел «Платежи», ввести в поисковой строке «Парковки» или выбрать подраздел «Транспорт», а далее — подраздел «Парковка». Затем выбрать услугу «Парковки Санкт-Петербурга», указать номер транспортного средства, зону парковки, и количество часов, на которое планируется припарковать транспортное средство. В завершении необходимо проверить данные и подтвердить платеж.

Кроме того, автомобилистам доступна оплата через Telegram-бот. Для этого пользователю необходимо авторизоваться в мессенджере, в поисковой строке ввести наименование @MyParking_bot или парковки Санкт-Петербурга. Далее запустить бот командой «Старт». Бот в автоматическом режиме уточнит тип вашего транспортного средства, его государственный регистрационный знак, а также номер телефона для отправки электронной квитанции. Оплата парковочной сессии происходит при участии Сбербанка.

***

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» работает в 11 регионах России — Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ. В настоящее время Северо-Западный банк Сбербанка России располагает самой развитой филиальной сетью в регионе.