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Модульбанк запустил сервис по маркировке косметики и бытовой химии

Модульбанк запустил услугу по сопровождению маркировки новых групп товаров в системе «Честный знак» — средства для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметические средства, дезодоранты, мыло, моющие средства. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка.

В рамках сервиса Модульбанк поможет предпринимателям подключиться к системе «Честный знак» и электронному документообороту, завести товар, выпустить и напечатать на него марки, и при необходимости отправить их напрямую производителю товара. Также банк поможет с обучением работе с системой «Честный знак» и с выведением выпущенных марок из оборота.

«В течение 2024 г. мы добавим возможность маркировки новых групп товаров в Модулькассу. Эксперимент только стартовал, но к 2025 г. маркировка косметики и смежных товаров станет обязательной. Мы постоянно отслеживаем изменения в законах и дорабатываем нашу онлайн-кассу, чтобы она была не только удобной для клиентов, но и полностью соответствовала требованиям регуляторов», — сказал Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

15 января 2024 г. в России стартовал эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии. Он продлится до 2025 г., участие в эксперименте для производителей добровольное и бесплатное: коды маркировки и оборудование на время эксперимента будут предоставлены им безвозмездно.

Национальная программа маркировки товаров для защиты от контрафакта была запущена в 2019 г. Маркировка — это нанесение на товар кода, по которому можно отследить его путь от производства до магазина. Кассы будут отклонять немаркированные товары, и это поможет защитить покупателей от некачественной продукции.

В 2020 г. вступила в силу маркировка табачной продукции, обуви и медикаментов, затем к этим категориям добавились духи, шины, молочная продукция, продукция легкой промышленности. В 2023 г. добавились БАДы, некоторые продукты питания, товары для животных и другие.

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Модульбанк — банк для предпринимателей. С 2014 г. разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес. Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др. В 2020 г. Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 г. стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 г. появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

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