Модульбанк запустил услугу по удаленному открытию ПВЗ в регионах

Модульбанк расширил свой сервис по запуску пунктов выдачи заказов на все российские регионы. Специалисты банка подберут готовый работающий ПВЗ под запрос предпринимателя или помогут открыть новый пункт с нуля с минимальным участием клиента. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка.

Для Москвы сервис работает полностью под ключ – можно открыть ПВЗ без физического участия клиента. Теперь предпринимателю не обязательно жить в Москве, чтобы открыть там свой ПВЗ или сеть пунктов выдачи. Можно поручить их в управление специалистам Модульбанка и получать доход.

«Пункты выдачи заказов – сложный бизнес, и мы помогаем предпринимателю снизить риски и повысить рентабельность каждой точки. Мы консультируем на всех этапах открытия ПВЗ: рассказываем на чем можно заработать, к каким маркетплейсам лучше подключиться в конкретном регионе, помогаем выбрать помещение и нанять ремонтную бригаду, купить мебель и оборудование. В зависимости от пакета услуг можем найти и обучить сотрудников и даже забрать на себя все операционное управление, то есть будем вести ПВЗ с минимальным участием клиента», – сказал Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

В марте 2023 г. Модульбанк запустил пакет услуг по запуску и ведению ПВЗ. В рамках сервиса банк помогает с выбором оптимальной локации для ПВЗ, выстраивает управление процессами, берет на себя весь микроменеджмент, включая работу с персоналом и работу с претензиями от маркетплейсов, помогает с контролем и закупкой расходников, поможет выстроить управленческий и бухгалтерский учет и отчетность.

Модульбанк уже работает с маркетплейсами Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, курьерскими службами DPD, Boxberry, «СберЛогистика», PickPoint. Поэтому подключение к маркетплейсам и курьерским службам пройдет максимально быстро.

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Модульбанк – банк для предпринимателей. С 2014 г. разрабатывает финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы. Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, систему комплаенса.

В 2020 г. Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 г. стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 г. появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.