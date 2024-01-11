«Сбер», «Расчетные решения» и правительство Калмыкии запускают первую на Юге России «Карту жителя»

Соответствующее соглашение подписано Министерством цифрового развития Республики Калмыкия и АО «Расчетные решения» при поддержке Калмыцкого отделения Сбербанка.

С помощью информационной системы «Карта жителя» можно будет использовать банковскую карту как льготный проездной в общественном транспорте, а ученики смогут проходить через турникеты и оплачивать питание в школах. В дальнейшем «Карта жителя» позволит школьникам, студентам, пенсионерам, многодетным и молодым семьям получить доступ к набору льготных региональных сервисов. Об этом CNews сообщили представители АО «Расчетные решения».

Алексей Этеев, министр цифрового развития Республики Калмыкия: «В этом году мы запускаем большой проект «Карта жителя». Это электронный профиль зарегистрированного гражданина, содержащий сведения о доступных ему государственных, муниципальных и социально значимых услугах на территории региона. В рамках проекта «Карта жителя» мы делаем акцент на развитии цифровых решений, направленных на повышение качества жизни, комфорта и безопасности наших граждан. Жители получат удобный многофункциональный инструмент, станет проще получать необходимые социальные услуги. Проект «Карта жителя» - очередной шаг на пути цифровизации. Он будет полезным и удобным инструментом для граждан нашего региона».

Чтобы получить доступ к этим сервисам и льготам, не нужно будет приобретать специальную карту или предъявлять удостоверение льготника — достаточно зарегистрировать банковскую карту «Мир» любого банка на портале «Карта жителя Республики Калмыкия», а также в отделениях банков-партнеров.

Эрдни Лиджиев, управляющий Калмыцким отделением Сбербанка: «Реализация проекта «Карта жителя» - это важный шаг в процессе цифровой трансформации региона и основа для создания единой базы государственных и муниципальных сервисов. Подключение платежно-идентификационной инфраструктуры региона к информационной системе «Карта жителя» позволит повысить качество предоставления льгот жителям Калмыкии и обеспечит их адресность».

Проект «Карта жителя» будет реализован на базе программного обеспечения, разработанного компанией «Расчетные решения»: система сама определяет доступные меры поддержки и помогает воспользоваться ими в автоматическом режиме.

Владимир Карпушкин, генеральный директор АО «Расчетные решения»: «Информационные технологии помогают не только автоматизировать процессы, но и создавать новые удобные сервисы, которые обеспечивают доступность и надежность получения услуг. Многофункциональная информационная платформа «Карта жителя» - современный инструмент для запуска новых сервисов для граждан региона и повышения доступности получения социальных услуг».

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