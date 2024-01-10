CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках Импортонезависимость
|

В «ЛАН АТМсервис» провели первую транзакцию на банкомате на российском ПО

В компании «ЛАН АТМсервис» (входит в группу «Ланит») осуществили первую транзакцию по снятию наличных средств с использованием пилотной модели банкомата, оснащенного полностью отечественным программным обеспечением. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

В основе ПО для банкомата российская ОС Linux и кроссплатформенное программное обеспечение для банкоматов и платежных киосков TellME 7, разработанное партнером «ЛАН АТМсервис» ‒ российской компанией «СмартКард-Сервис». В представленном решении отсутствует используемое ранее ПО уровня XFS импортного производства.

Как отметил Сергей Лимасов, это событие имеет важное значение не только для компании «ЛАН АТМсервис», но и для развития рынка технологий банковского самообслуживания в целом.

«Успешная банковская транзакция на банкомате, осуществленная в нашей стране с применением полностью отечественного ПО, продемонстрировала профессионализм российских программистов. Наши совместные усилия и в дальнейшем будут направлены на реализацию в России инновационных проектов в области высоких технологий – от запуска в серию пилотной модели банкомата с отечественным ПО до создания производства банкоматов на территории Российской Федерации», ‒ сказал Сергей Лимасов, генеральный директор компании «ЛАН АТМсервис».

***

«ЛАН АТМсервис» более 25 лет работает на рынке технологий банковского самообслуживания. В 1995 г. был создан департамент банковских технологий «Ланит», с 2010 г. подразделение выделено в самостоятельную компанию в составе группы. «ЛАН АТМсервис» является экспертом рынка технологий банковского самообслуживания предоставляя полный комплекс услуг - сервисное обслуживание банкоматов и терминалов, поставка оборудования, разработка программных и программно-аппаратных решений для повышения эффективности и безопасности работы сети устройств.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Лейпи, Softline: Объем поставок российских операционных систем в ближайшие годы увеличится как минимум вдвое

Softline купил российского вендора платежного оборудования, чтобы создать линейку полностью российских терминалов

Рынок корпоративных браузеров: как изменились требования российского бизнеса к безопасности

Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля

Роман Самойлов, Vinteo: Мы верим в будущее классической ВКС

За новогодние праздники хакеры выложили в сеть 5 ТБ данных россиян. Это на 10% больше, чем в прошлом году

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как вести списки дел в 2024 году: лучшие сервисы и приложения

Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков

Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов

Показать еще

Наука

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли

Ликбез RnD.CNews: насколько реальны призраки с научной точки зрения
Показать еще