Виртуальный ассистент «Салют» стал героем нового сериала онлайн-кинотеатра Okko

С 31 декабря 2023 г. в онлайн-кинотеатре Okko стартует премьера фантастического комедийного сериала «Умнее, чем я». Одним из героев киноленты стал виртуальный ассистент «Салют». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В сюжете устройство меняется «телом» с главным персонажем — богатым мажором Василием, которого отец уволил с прежнего места работы. Василий устраивается в Сбербанк клиентским менеджером, но из-за фантастического случая оказывается внутри умного устройства Sber, а «Салют» на какое-то время обретает внешность главного героя. На протяжении всего сюжета Василий пытается вернуться в свою прежнюю оболочку, ему помогают в этом «Салют», любимая девушка, семья и ученая: развязка истории произойдет в новогоднюю ночь.



В сериале показано, как главный герой с помощью умного устройства постигает все превратности жизни, учится работать в современном технологическом офисе, а ассистент «Салют» в свою очередь обретает эмпатию и человечность. Также для решения сюжетных задач главный герой пользуется нейросетью Kandinsky и сервисом GigaChat.

Уникальная особенность сериала заключается в том, что вещи и технологии становятся персонажами картины: они разговаривают со зрителем на понятном для него языке. Также в кинокартине Сбербанк был показан в качестве работодателя, что также является необычным инструментом популяризации HR-бренда.