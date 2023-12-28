CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности ИТ в банках
|

«Инфосистемы Джет» завершила аудит в области информационной безопасности «Ренессанс Банка»

Команда «Инфосистемы Джет» завершила аудит «Ренессанс Банка», в результате которого банк продемонстрировал необходимый уровень соответствия системы защиты информации требованиям ЦБ РФ.

Необходимость проведения внешнего аудита системы обеспечения ИБ финансовыми организациями продиктована требованиями Банка России и предполагает постепенное повышение ими уровня защищенности своей ИТ-инфраструктуры. Проект предусматривал поэтапное проведение работ специалистами «Инфосистемы Джет» совместно с сотрудниками ИБ банка, в ходе которых специалисты проанализировали автоматизированные системы и их системные компоненты, получили сведения об ИТ- и ИБ-процессах, разработали способы реализации мер защиты, а также сформировали оценку их соответствия регуляторным нормам. Кроме того, проект позволил банку минимизировать регуляторные риски и киберриски, входящие в состав операционных.

«Ренессанс Банк» прошел долгий путь формирования устойчивой системы информационной безопасности, что подтверждается продемонстрированными результатами аудита на соответствие требованиям Банка России и ГОСТ. Получение объективной оценки позволит банку эффективно управлять рисками и обеспечивать безопасность информации, что является критически важным для любой компании, особенно в финансовом секторе», — отметил Дмитрий Стуров, начальник управления информационной безопасности «Ренессанс Банка».

«Ренессанс Банк» постоянно совершенствует свою систему информационной безопасности, адаптируя ее к изменчивым требованиям финансового рынка. Итоги комплексного банковского аудита «Ренессанс Банка» демонстрируют высокий уровень системы организации и управления защитой информации, а также соответствие требованиям регулятора.

«Эффективность проделанной работы управления ИБ Банка и ИТ-подразделений отражены в результатах регулярных аудитов. Мы уверены, что наши совместные усилия помогли «Ренессанс Банку» создать устойчивую систему информационной безопасности и заложили крепкую основу для ее дальнейшего совершенствования», — сказал Сергей Канивец, руководитель группы аудита соответствия требованиям ЦБ РФ департамента консалтинга центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Врацкий, CEO eXpress: Просто мессенджер никому не нужен. Важна экосистема

РСХБ отказывается от ПО IBM и Oracle. Система для обслуживания юридических лиц была разработана банком на Java

Роман Самойлов, Vinteo: Мы верим в будущее классической ВКС

Минцифры зовет специалистов на «интересные проекты» и зарплату до 400 тысяч в месяц

10 простых шагов: как заменить Jira

Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Интервью с главой компании Fans Of Scents: как ИИ помогает выбрать «правильный» аромат

Обзор ноутбука OSiO FocusLine 150i: первый тест в России

Выбираем подарки на Новый год: лучшая бытовая техника 2023 года

Показать еще

Наука

Кровь становится беспроводной сетью — как такое возможно?

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?
Показать еще