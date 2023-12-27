«Контур.Банк» и мэрия Екатеринбурга будут сотрудничать в области финансовых услуг

Администрация Екатеринбурга и «Контур.Банк» (входит в группу компаний «СКБ Контур») заключили соглашение о сотрудничестве в области финансовых услуг. Подписание состоялось 27 декабря 2023 г. в офисе банка. В церемонии приняли участие Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и президент «Контур.Банка» Николай Кочнев. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Документ предполагает сотрудничество сторон в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Екатеринбурга. Соглашение, в частности, предусматривает взаимодействие администрации и «Контур.Банка» в области финансового обслуживания органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Екатеринбурга.

Стороны также предусмотрели возможность совместной организации круглых столов, обучающих мероприятий и конференций по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры горожан.

Алексей Орлов, глава Екатеринбурга: «С 12 декабря «Банк «Екатеринбург» получил название «Контур.Банк». Переименование стало финальным этапом объединения Банка и экосистемы для бизнеса «Контур». У нас получается очень хороший совместный проект, который позволит Екатеринбургу продолжать занимать лидерские позиции в плане цифровизации: здесь «СКБ Контур» является абсолютным лидером. У компании очень большие перспективы, учитывая компетенции и колоссальный опыт. Все, что касается цифровизации управленческих процессов является безусловным приоритетом».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Наши ключевые ценности не изменились: мы будем развивать экосистему для бизнеса, важным звеном которой является банк, и продолжим повышать качество и удобство наших решений. Хочу выразить отдельную благодарность городу и другим учредителям Банка «Екатеринбург» за создание и развитие устойчивой и эффективной финансовой организации, а также за готовность оказывать поддержку и после объединения банка с экосистемой Контур».

Группа компаний «СКБ Контур» стала ключевым акционером ПАО «Банк «Екатеринбург» в 2022 г. Приобретение финансовой организации дало компании возможность дополнить экосистему для бизнеса «Контур» финансовыми сервисами, бесшовно встроить их в текущие рабочие процессы клиентов. После объединения ПАО «Банк «Екатеринбург» был переименован в «Контур.Банк».

Николай Кочнев, президент «Контур.Банка»: «Контур.Банк будет функционировать в рамках задач материнской компании, внесет значимый вклад в развитие экосистемы «Контур» и расширит возможности клиентов. Хочу подчеркнуть, что мы продолжим бережно работать с текущей клиентской базой сотрудников бюджетной сферы и муниципальных предприятий Екатеринбурга».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.