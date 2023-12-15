Банк Узбекистана «Ипак Йули» организовал обучение персонала с помощью платформы iSpring

Компания iSpring помогла запустить дистанционное обучение в банке Узбекистана «Ипак Йули». Обязательные программы обучения перенесены на платформу iSpring Learn, а процесс подготовки 2000 сотрудников разветвленной филиальной сети банка стал проще и эффективнее. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

В банке «Ипак Йули» сотрудники должны регулярно проходить курсы по продуктам, тренировать «мягкие» навыки, знать о новых положениях компании, а также изучать информацию от Центрального банка Узбекистана. Ранее обучение проходило в офлайн-формате, что вызывало определенные проблемы: его было сложно масштабировать, не хватало квалифицированных тренеров, на проведение тренингов требовались существенные финансовые затраты.

Решить эти сложности отчасти удалось за счет добавления элементов дистанционного обучения и онлайн-формата для некоторых курсов. Но из-за особенностей интернет-покрытия в Узбекистане, этот опыт также не стал массовым. Кроме того, онлайн-конференции не позволяли контролировать результаты обучения, как и самостоятельное изучение сотрудниками различных внутренних документов. Поэтому руководство банка приняло решение внедрить полноценную систему дистанционного обучения.

Проект осложнялся рядом условий: организовать обучение на двух языках, синхронизировать внедрение платформы СДО с цифровой трансформацией банка, соблюсти требования безопасности и не использовать облачные решения.

«Поддержка узбекского языка была одним из ключевых критериев, по которым мы выбирали платформу для обучения. Наши сотрудники, работающие с клиентами, говорят на двух-трех языках, но большинство специалистов банка, особенно в филиалах, пользуются узбекским. Поэтому, после изучения представленных на рынке продуктов, мы решили внедрять платформу iSpring. Решающими факторами при выборе стало наличие техподдержки и представительства компании в Узбекистане, интерфейса на узбекском языке, а также мобильного приложения и веб-версии платформы. Для нас это особенно важно, так как нужно обучать много сотрудников в филиалах по всей стране», – сказала Адиба Каримова руководитель Управления по работе с персоналом банка «Ипак Йули».

В компании также запустили процедуру сбора потребности в обучении от разных подразделений. Это помогло определить, какие курсы целесообразно организовать силами внешних провайдеров, какие оставить в очном формате, а какие – разработать самостоятельно на платформе СДО. Работа по их созданию распределена по кварталам, с материалами помогают бизнес-подразделения. Внутренняя команда разработчиков создает обучающие программы в соответствии с правилами педагогического дизайна и интерактивности. Часть курсов банк выкупает у внешних разработчиков и дорабатывает их под собственные потребности.

После внедрения платформы iSpring Learn обучение по «хардовым» скиллам проводится в дистанционном формате. Результат по ним всегда доводят до 100%. Кроме этого, на платформе организована аттестация сотрудников. Это упростило процесс, так как результаты можно увидеть сразу и исключается человеческий фактор при их оценке.

Сейчас в банке завершается «первичное накопление материала». На следующем этапе будут запущены учебные траектории для всех специалистов компании.

«Ведущие и успешные банки сегодня делают ставку на сохранение персонала и повышение его квалификации. Внедрение системы дистанционного обучения упрощает решение этой задачи, особенно для банков с широкой филиальной сетью. Наша платформа iSpring Learn помогает не только выстроить процесс обучения в удобном формате, но и сделать его максимально эффективным. Это хорошо подтверждает 100% дообучаемость на обязательных курсах сотрудников банка ″Ипак Йули″. Корпоративное обучение позволяет им получить необходимые навыки и знания, а финансовой организации – оставаться конкурентоспособным и привлекательным работодателем», – отметила Татьяна Галкина, директор Академии iSpring.

***

iSpring – разработчик программных продуктов для корпоративного обучения. Штаб-квартира компании находится в г. Йошкар-Ола, Россия. Более 20 лет iSpring помогает 59 тыс. клиентов из 172 стран эффективно решать задачи по онлайн-обучению.