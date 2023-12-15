Банк «Екатеринбург» переименован в «Контур.банк»

«СКБ Контур» сменила название ПАО «Банк «Екатеринбург», на базе которого развивает финтех-направление. Он переименован в «Контур.банк». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Группа компаний «СКБ Контур» стала ключевым акционером ПАО «Банк «Екатеринбург» в 2022 г.. Приобретение финансовой организации дало компании возможность развивать финтех-направление. Основная цель — дополнить экосистему для бизнеса «Контур» финансовыми сервисами, бесшовно встроить их в текущие рабочие процессы клиента.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Еще на стадии приобретения банка «Екатеринбург» мы заявляли, что не хотим сделать просто еще одну финансовую организацию. Под брендом «Контур» мы формируем экосистему для бизнеса, в которой финансы бесшовно встраиваются в текущую деятельность клиента. Переименование банка «Екатеринбург» в «Контур.банк» произошло в рамках интеграции финансовых решений банка и экосистемы. Объединение с «СКБ Контур» позволит ему предложить предпринимателям современные технологичные финансовые продукты и сервисы, откроет больше возможностей для простого и удобного ведения бизнеса».

На клиентов смена названия банка не повлияет: условия обслуживания как для физических, так и для юридических лиц останутся прежними. Договоры с действующими клиентами, партнерами и контрагентами сохраняются. Данные карт и счетов для совершения операций (кроме наименования банка) не меняются, все необходимые настройки и изменение названия в реквизитах осуществятся автоматически.

Замена логотипа в оформлении офиса банка и банкоматов будет происходить постепенно. Банковские карты с логотипом банка «Екатеринбург» работают полноценно.

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Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк» (ПАО «Банк «Екатеринбург») было основано в 1994 г. В банке обслуживаются бюджетные и муниципальные организации, крупнейшие городские транспортные предприятия, предприятия ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства, муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры, а также жители Екатеринбурга.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.