В строительстве технопарка Сбербанка в «Сколково» задействуют технологии дополненной реальности

Сбербанк и стартап Bimar System, финалист международного акселератора Sber500, протестируют технологии цифровой монтажной маркировки конструктивных элементов и машинного зрения в строящемся технопарке Сбербанка в «Сколково». Планируется, что система поможет значительно ускорить оформление этапов производства и удаленно контролировать технологические процессы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Василий Чеканов, вице-президент, директор Департамента строительства Сбербанка: «Внедрение инноваций играет ключевую роль в прогрессе строительной сферы, позволяя эффективнее решать насущные задачи и открывать новые возможности. В случае успеха пилотного проекта мы заключим со стартапом долгосрочный контракт и будем масштабировать эту перспективную технологию на другие объекты».

Bimar System — система мониторинга процессов строительства и монтажа конструкций через цифровые маркеры конструкционных элементов. Для распознавания маркеров используются мобильные устройства и камеры на касках рабочих, квадрокоптеры и AR-очки.

При строительстве технопарка стартап обеспечит контроль жизненного цикла более 14 тыс. строительных элементов. Сотрудничество Bimar System с профессиональными проектными и строительными командами проекта позволит продемонстрировать масштаб возможностей технологии и найти ей наилучшее применение в этом проекте.

Технопарк Сбербанка в «Сколково» — мультифункциональный комплекс площадью 277,5 тыс. кв. м. В нем будут располагаться офисные помещения, бизнес-инкубатор, места для занятия спортом, отель и концертный зал. Архитектурная концепция принадлежит знаменитому английскому бюро Захи Хадид.

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