Банк «Форштадт» внедрил кредитный конвейер для физических лиц компании FIS

Банк «Форштадт» запустил кредитный конвейер для физических лиц на базе конструктора бизнес-приложений – no-code-платформы FIS Platform.

С целью повышения эффективности оформления кредитных продуктов и сокращения трудозатрат работающих с клиентами сотрудников АКБ «Форштадт» внедрил кредитный конвейер для физических лиц компании FIS. Созданное решение полностью поддерживает сквозной процесс кредитования, от оформления заявки до выдачи кредита, и содержит все необходимые программные модули: «Кредитные карты», «Потребительский кредит (с залогом и без)» и «Ипотека».

Внедрение решения позволило банку использовать возможности кредитного конвейера: от кредитного калькулятора с функцией консультирования, до системы принятия решений о выдаче кредита и подготовки процесса по заключению кредитного договора с физическим лицом.

На данный момент решение интегрировано с АБС банка, давая возможность оперативно находить клиента в системе, получать досье, создавать и обновлять профили, а также создавать кредитные сделки и взаимодействовать с бюро кредитных историй. Система позволяет гибко настраивать рабочие места пользователей, обеспечивая быстрый доступ к нужным задачам и контроль за показателями эффективности.

Заместитель председателя правления банка «Форштадт» Вера Стрельчук сказала: «Внедрение «FIS кредитный конвейер» позволило расширить цифровизацию и унификацию рабочих процессов розничного кредитования в сотрудничестве с одним из крупных вендоров. Мы уверены, что благодаря высокотехнологичному развитию, последовательной цифровизации и совершенствованию процессов, развитие розничного кредитования банка будет в динамике роста. Гибкость и универсальность FIS Platform – платформы, на которой базируется решение – также даст нам возможность в дальнейшем самостоятельно вносить изменения в конфигурацию бизнес-приложений на ее основе и развивать решения в соответствии актуальными задачами».

Управляющий партнер FIS Кирилл Пивоваров отметил: «Проект был сделан на основе коробочного решения для кредитования физических лиц FIS. За 6 месяцев мы внедрили базовый продукт. В дальнейшем, в течение полугода, сделали ряд важных доработок под конкретные требования банка с учетом индивидуальных процессов. Сейчас решение эксплуатируется в промышленном режиме и находится на сопровождении FIS. Сотрудники банка «Форштадт» прошли обучение и в дальнейшем планируют самостоятельно заниматься настройками и развитием системы при поддержке нашей компании. Также в планах на развитие комплексной автоматизации банка – внедрение CRM-модуля, работа над фронт-офисом банка, реализация функциональности для распознавания паспорта и многое другое».