CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Банк «Форштадт» внедрил кредитный конвейер для физических лиц компании FIS

Банк «Форштадт» запустил кредитный конвейер для физических лиц на базе конструктора бизнес-приложений – no-code-платформы FIS Platform.

С целью повышения эффективности оформления кредитных продуктов и сокращения трудозатрат работающих с клиентами сотрудников АКБ «Форштадт» внедрил кредитный конвейер для физических лиц компании FIS. Созданное решение полностью поддерживает сквозной процесс кредитования, от оформления заявки до выдачи кредита, и содержит все необходимые программные модули: «Кредитные карты», «Потребительский кредит (с залогом и без)» и «Ипотека».

Внедрение решения позволило банку использовать возможности кредитного конвейера: от кредитного калькулятора с функцией консультирования, до системы принятия решений о выдаче кредита и подготовки процесса по заключению кредитного договора с физическим лицом.

На данный момент решение интегрировано с АБС банка, давая возможность оперативно находить клиента в системе, получать досье, создавать и обновлять профили, а также создавать кредитные сделки и взаимодействовать с бюро кредитных историй. Система позволяет гибко настраивать рабочие места пользователей, обеспечивая быстрый доступ к нужным задачам и контроль за показателями эффективности.

Заместитель председателя правления банка «Форштадт» Вера Стрельчук сказала: «Внедрение «FIS кредитный конвейер» позволило расширить цифровизацию и унификацию рабочих процессов розничного кредитования в сотрудничестве с одним из крупных вендоров. Мы уверены, что благодаря высокотехнологичному развитию, последовательной цифровизации и совершенствованию процессов, развитие розничного кредитования банка будет в динамике роста. Гибкость и универсальность FIS Platform – платформы, на которой базируется решение – также даст нам возможность в дальнейшем самостоятельно вносить изменения в конфигурацию бизнес-приложений на ее основе и развивать решения в соответствии актуальными задачами».

Управляющий партнер FIS Кирилл Пивоваров отметил: «Проект был сделан на основе коробочного решения для кредитования физических лиц FIS. За 6 месяцев мы внедрили базовый продукт. В дальнейшем, в течение полугода, сделали ряд важных доработок под конкретные требования банка с учетом индивидуальных процессов. Сейчас решение эксплуатируется в промышленном режиме и находится на сопровождении FIS. Сотрудники банка «Форштадт» прошли обучение и в дальнейшем планируют самостоятельно заниматься настройками и развитием системы при поддержке нашей компании. Также в планах на развитие комплексной автоматизации банка – внедрение CRM-модуля, работа над фронт-офисом банка, реализация функциональности для распознавания паспорта и многое другое».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Голицын, ВТБ: В ближайшем будущем персональные советники станут трендом в развитии ИИ

Инженер устроил ИТ-погром в крупном банке, когда его уволили за просмотр порно на рабочем месте

10 простых шагов: как искать ИТ-специалистов?

ПСБ стал лучшим интернет-банком для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса

Мобильный офис для медпредставителей: SberCRM помог автоматизировать бизнес-процессы фармкомпании

Дата-центр и все компьютеры крупного банка разом поломались из-за четырех копеечных батареек

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Hobot LEGEE-D8: совсем другой уровень уборки

Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях

Гаджеты для новогоднего настроения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов
Показать еще