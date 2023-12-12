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МКБ внедрил систему управления клиентскими данными

«Московский кредитный банк» (МКБ) внедрил систему управления клиентскими данными CDI (Customer Data Integration) и упорядочил базу данных клиентов — физических и юридических лиц. Клиенты МКБ будут получать актуальные уведомления о банковских продуктах, которыми они пользуются, и смогут воспользоваться услугами банка, которых у них еще нет в активе.

CDI ежедневно проверяет и контролирует более 80 полей по физическим и юридическим лицам. Благодаря настроенным онлайн- и офлайн-проверкам при заведении и изменении клиентских данных система препятствует внесению некорректных данных.

«Данные — это фундамент, на котором строится взаимодействие бизнеса и клиента. В ходе проекта было доработано коробочное решение CDI от российской компании HF Labs и CRM-системы банка. В результате внедрения в базе данных физлиц на 100% устранены некорректные ФИО и выявленные дубли. На 99% снижено количество некорректных дат рождения клиентов и на 94% — некорректные адреса. Качество и точность данных повысят эффективность работы банка и улучшат клиентский опыт», — сказал Виталий Трепыхалин, руководитель ИТ-дирекции МКБ.

Ранее МКБ запустил Data Quality-платформу. Внедренные в рамках Data Quality процессы позволяют отслеживать потенциальные ошибки с достаточной частотой, чтобы обнаружить их до того, как они приведут к возникновению проблем.

Работа Data Quality-платформы увеличивает эффективность работы внутренних систем и аналитических продуктов, а также уровень сервиса для клиентов банка.

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