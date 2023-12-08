Система по работе с инновациями ВТБ стала победителем премии «Время инноваций»

Система по работе с инновациями банка ВТБ стала победителем в номинации «Лучший проект по стимулированию и развитию инновационной деятельности» российской премии «Время инноваций». В рамках системы в год реализуется более 200 проектов разного формата.

Система работы с инновациями ВТБ сегодня — это набор инструментов для исследования, тестирования, апробации и создания инновационных технологических решений в интересах подразделений банка. Она объединяет Акселератор ВТБ, Венчурную студию и Технологическую лабораторию и позволяет работать с инновациями быстро, эффективно и с минимальными затратами. Система была представлена рынку в мае 2023 года.

В рамках системы работы с инновациями реализуются проекты разного формата, связанные с исследованием рынка, запуском MVP и пилотированием решений российских стартапов. Такой подход позволяют работать с технологиями и технологическими решениями любого масштаба: от быстрого тестирования продуктовых гипотез до тестирования решений и оборудования в контексте импортозамещения.

«Очень рад, что наш подход к работе с инновациями так высоко оценивает рынок. Мы постоянно убеждаемся, что созданный нами формат востребован бизнесом и позволяет не только эффективно исследовать новое — от нейрокогнитивных технологий до возможностей создания 3D-аватаров для умных помощников, но и в кратчайшие сроки тестировать технологические решения для команд банка, запуская пилотные проекты с лучшими российскими стартапами и тестируя решения передовых вендоров. Сейчас мы запускаем около 200 пилотных проектов в год, и это не предел», — отмечает Андрей Коваленко, заместитель руководителя департамента ИТ-архитектуры, вице-президент банка ВТБ.