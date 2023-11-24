Мобильное приложение ВТБ Онлайн получило серебро «рейтинга Рунета»

Версия приложения ВТБ Онлайн на Android заняла второе место в рамках Всероссийского конкурса сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета 2023» в номинации «Финансы и бизнес». Традиционно награду получают проекты и компании, которые внесли значительный вклад в развитие Рунета.

В 2023 году после успешной трансформации веб-версии ВТБ первым среди российских банков запустил новое полнофункциональное приложение ВТБ Онлайн на Android. Такое приложение обладает всем необходимым функционалом для работы с банковскими продуктами, легко адаптируется под любые устройства и операционные системы, может распространяться через официальные магазины, а также его не нужно обновлять самостоятельно.

«В мобильном приложении ВТБ Онлайн мы сохранили привычный интерфейс, дизайн и логику сервиса, чтобы пользователям было просто и комфортно адаптироваться к изменениям. При этом мы постоянно совершенствуем наши продукты и сервисы, и нам приятно видеть, что наш подход к новому пользовательскому опыту отмечают не только наши клиенты, но и эксперты индустрии», – отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

Количество пользователей веб-версии и мобильного приложения ВТБ Онлайн с начала года выросло на 10%, превысив 16,5 миллионов человек. Ожидается, что к концу декабря чисто пользователей достигнет 17 млн человек.

Всероссийская премия «Рейтинг Рунета» проводится ежегодно с 2010-го года. Традиционно жюри отмечает лучшие проекты среди сайтов и мобильных приложений, который внесли значительный вклад в развитие Рунета за предыдущий год.