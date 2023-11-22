«Мойофис» внедрил в свою экосистему GigaChat от Сбербанка

«Мойофис», российский разработчик офисного программного обеспечения, и Сбербанк договорились о технологическом партнерстве, которое направлено на ускорение внедрения технологий искусственного интеллекта в корпоративной среде. В рамках соглашения «Мойофис» стал первым в мире производителем редакторов документов и средств коммуникаций, который интегрировал русскоязычный сервис GigaChat в свою экосистему и представил первые разработки в области технологий искусственного интеллекта, ускоряющие выполнение задач совместной работы с документами и коммуникаций. За предоставление доступа к программному интерфейсу GigaChat для бизнеса отвечает компания-партнер Сбербанка SberDevices. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Мойофис» интегрировал технологии GigaChat в редакторы документов «Мойофис стандартный», а также показал, как эта технология работает с корпоративной почтой нового поколения Mailion и цифровым рабочим пространством Squadus.

В настольных редакторах GigaChat помогает решить задачи генерации текста и подготовки шаблонов для ответов. Специалисты «Мойофис» разработали визуальный конструктор, с помощью которого пользователи могут в один клик мыши сформировать, подготовить или изменить документ с учетом тональности, стиля переписки и планируемой задачи.

Применение GigaChat в почтовой системе Mailion позволит провести анализ цепочек писем и обеспечит возможность составления чек-листа по его итогам. Инструмент поможет создавать краткое резюме изложенного в цепочке писем, определять необходимые к выполнению задачи и распределять роли в команде.

Также в рамках развития корпоративной почты Mailion и цифрового рабочего пространства Squadus, «Мойофис» с использованием технологий GigaChat разрабатывает ИИ-ассистент «Мойдень» – приложение поможет сформировать единую панель задач на основе коммуникаций и календарных событий пользователя. ИИ-ассистент на основании зависимых документов и цепочек писем будет выделять значимые события и создавать ссылки для быстрого перехода к ним, а также отображать списки предстоящих встреч и организовывать их. ИИ-ассистент также обеспечит контроль за существующими задачами пользователя: своевременно напомнит о необходимости выполнения следующей задачи и предложит сценарии действий для ее выполнения.

«Мы выступаем за открытость технологий и обмен опытом с профессиональным сообществом. Партнерство с такими компаниями, как «Мойофис», помогает нам не только расширять экосистему наших решений, но и способствует появлению новых интересных сценариев использования GigaChat, потенциал применения которого, по нашему мнению, практически не ограничен», — сказал Денис Филиппов, вице-президент по цифровым поверхностям «Салют» Сбербанка.

«"Мойофис" видит большой потенциал в применении нейросетевых моделей, таких как GigaChat. Исследования "Мойофис" в области технологий искусственного интеллекта направлены на оптимизацию бизнес-процессов и на сокращение временных затрат типового пользователя офисного ПО. Сотрудничество со Сбербанком и SberDevices поможет нам эффективнее исследовать поведение ИИ в корпоративных сценариях использования и быстрее интегрировать их в нашу экосистему. Такие решения будут востребованы как в мире крупных корпораций и бизнес-пользователей, так и среди частных лиц», — сказал Павел Калякин, генеральный директор «Мойофис».

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.